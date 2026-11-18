Ιδιαίτερα αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του ελέγχου της 7μελής επιτροπής στο Δημοτικό Στάδιο για το αν μπορεί να γίνει αγώνας Superleague 2 σε αυτό με βάση τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες με κάποια μικρά προαπαιτούμενα που μπορεί να εξασφαλίσει ο Δήμος, μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο για αγώνες κεκλεισμένων των θυρών για τη Ζάκυνθο, αλλά για γεμάτες κερκίδες είναι άλλη ιστορία καθώς εντοπίστηκε ζήτημα στατικής επάρκειας της λειτουργικής κερκίδας των εγκαταστάσεων, και αυτό ήταν κάτι που αποτελεί “τροχοπέδη” για τον ΑΠΣ να έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο Δημοτικό Στάδιο. Στην 7μελη επιτροπή προέδρευσε μηχανικός της Π.Ε. Ζακύνθου, γραμματέας επίσης από την Περιφέρεια, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, γιατρός από δημόσιο φορέα, εκπρόσωπος της ΕΠΟ που ήταν η πρόεδρος της διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΣ Ζακύνθου αλλά και εκπρόσωπος που ήρθε από τη Superleague 2.



Αφού συζήτησαν μεταξύ τους για το γήπεδο, έκαναν αυτοψία στους χώρους όπου διαπίστωσαν ότι έλειπαν και αυτά που πρέπει να τοποθετηθούν όπως πιο βασικά οι οικίσκοι και η μεταλλική κερκίδα. Επίσης και το ιατρείο χρειάζεται πράγματα που πρέπει να τοποθετηθούν, δεν είναι έτοιμη η ράμπα για τα άτομα με αναπηρία όπως και άλλα πιο μικρά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσειςΤο παρών έδωσε από τον Δήμο ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γκλαβάς που είναι υπεύθυνος των εργασιών που γίνονται στο Δημοτικό Στάδιο όπως και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παναγιώτης Δρόσος, ενώ την διαδικασία παρακολούθησε για αρκετή ώρα και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Επίσης σύντομο παρών έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου.

Σε “τέλμα” φτάνει η Ζάκυνθος

Δυστυχώς τα όσα συμβαίνουν με το γήπεδο φέρνουν στα όρια της, την Ζάκυνθο που θα παίξει στο Μαρκόπουλο με τον Πανσερραϊκό και βλέπει ότι οικονομικά έχει ζημιωθεί όσο δεν πάει και υπάρχει σοβαρή περίπτωση να μην έχει καθόλου τον κόσμο στο πλευρό της χωρίς να έχει καμία υπαιτιότητα. Δυστυχώς ίσως είναι και θέμα χρόνου η διοίκηση να ζυγίσει τα πράγματα και να αποφασίσει ακόμα και την άμεση αποχώρηση της από το πρωτάθλημα, γεγονός που θα προκαλέσει τεράστιο “πλήγμα’ στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο.

Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι σίγουρα ιδιαίτερα κρίσιμο…

Διονύσης Μπινιώρης