Σε μια φανταστική διάκριση έφτασε η αθλήτρια του Αλκίμαχου Ζακύνθου Μαρία Ραψομανίκη σε Ανοιχτό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Συνολικά συμμετείχαν 1.150 αθλητές από 60 χώρες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο σύλλογος συμμετέχει σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση και αξίζουν συγχαρητήρια για τα όσα κατάφερε. Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε και ο Διονύσης Ζουπάνος που είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στη Βουλγαρία αλλά τραυματίστηκε σοβαρά.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

«Σε μια τεράστια επιτυχία έφτασε η αθλήτρια του Αλκίμαχου Ζακύνθου Μαρία Ραψομανίκη κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο ανοιχτό βαθμολογούμενο για τις προολυμπιακές και ολυμπιακές κατηγορίες παγκόσμιο πρωτάθλημα G1-E1 που έγινε στην Κοζάνη το Σαββατοκύριακο. Σε ένα πολύ απαιτητικό και υψηλού επιπέδου πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 1150 αθλητών από 60 χώρες η Μαρία πιστοποιώντας για άλλη μια φορά το ταλέντο τής και το υψηλό της επίπεδο ανέβηκε στο βάθρο των νικήτριων τιμώντας επάξια εκτός από τον εαυτό τής ,το νησί τής και το σύλλογο τής. Είναι η πρώτη φορά που ο Αλκίμαχος Ζακύνθου συμμετέχει σε ένα τόσο σημαντικό πρωτάθλημα και η κατάκτηση του χαλινού μεταλλίου από τη Μαρία Ραψομανίκη καθιστά πλέον το σύλλογο αναγνωρίσιμο και υπολογίσιμο και εκτός των τειχών της Ελλάδας. Να σημειώσουμε ότι στο πρωτάθλημα αυτό αγωνίστηκε και ο Διονύσης Ζουπάνος που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο διεθνές πρωτάθλημα στη Βουλγαρία αλλά δυστυχώς ένας σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε μακριά από τον καλό του εαυτό. Το Δ.Σ του συλλόγου συγχαίρει τα παιδιά για την υπομονή τους αλλά και την επιμονή τους στη σκληρή δουλειά των προπονήσεων και ιδιαίτερα συγχαίρει τη Μαρία για την τιμή και την υπερηφάνεια που χάρισε σε όλους μας».

Διονύσης Μπινιώρης