Εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης, υπόθεση κλοπής χρηματοκιβωτίου η οποία σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 9.11.2026 σε ταξιδιωτικό γραφείο σε περιοχή της Κεφαλονιάς και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 30 και 33 ετών, για το αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι οι ανωτέρω δράστες αφαίρεσαν, από ταξιδιωτικό γραφείο, χρηματοκιβώτιο, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -6.000- ευρώ, καθώς και διάφορα έγγραφα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες που μίσθωσαν σε περιοχή του νησιού, βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε και αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν κατά την τέλεση της παράνομης πράξης τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.