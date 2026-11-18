Για συνολικά 5.795 χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία του νησιού λόγω σημαντικών ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς κάνει λόγο η ΕΛΜΕ Ζακύνθου στην τελευταία ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, τονίζει ότι η κυβέρνηση επιβεβαίωσε τα μεγάλα κενά σε πανελλαδικό επίπεδο, ανακοινώνοντας τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. «Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ ομολόγησε πρόσφατα τα τεράστια κενά σε όλη τη χώρα, παραδεχόμενη ότι θα προχωρήσει σε τρίτη φάση προσλήψεων η οποία θα φτάνει τις 3.500 χιλιάδες. Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, τα σωματεία των εκπαιδευτικών και η ΟΛΜΕ επιβεβαιώνονται παρά τις διαψεύσεις που επιχείρησαν τόσο η πολιτική ηγεσία κεντρικά όσο και η Διοίκηση τοπικά», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Επιπρόσθετα, η ΕΛΜΕΖ ζητά από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου να ανακαλέσει τις προηγούμενες διαψεύσεις και να δημοσιοποιήσει τα πραγματικά στοιχεία των κενών. «Καλούμε τη ΔΔΕ Ζακύνθου να ανακαλέσει τα όσα ψευδή διέδιδε εν γνώσει της ήδη από τις αρχές της σχολικής χρονιάς για τα κενά στο νησί και να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κενών, όπως ακριβώς τα διαβιβάζει στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ», σημειώνει.

Τέλος, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα για τις ελλείψεις, αποδίδοντας την κατάσταση στην πολιτική αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης της κυβέρνησης. «Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί», καταλήγει η ΕΛΜΕΖ στην ανακοίνωσή της.