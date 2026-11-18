Τη στρατηγική επιλογή της Περιφερειακής Αρχής για εξωστρέφεια, διείσδυση σε δυναμικές ευρωπαϊκές αγορές και καθιέρωση των Ιονίων Νήσων ως προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους επιβεβαίωσε η εκδήλωση τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Βαρκελώνη.

Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η ανταπόκριση της ισπανικής τουριστικής αγοράς υπήρξε εντυπωσιακή, με πλήθος εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, ταξιδιωτικών γραφείων και tour operators να κατακλύζουν την αίθουσα του Hotel Royal Passeig de Gràcia.

Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε ο βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή (με υπότιτλους στα ισπανικά), ο οποίος έθεσε το πολιτικό και αναπτυξιακό πλαίσιο της ΠΙΝ για τον βιώσιμο τουρισμό, την επιμήκυνση της περιόδου και την ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας των νησιών.

Χαιρετισμό απέστειλε επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία, Απόστολος Μπαλτάς, ενώ στις εργασίες συμμετείχε ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τουρισμού της ΠΙΝ, Γιώργος Παπαβλασόπουλος. Στην κεντρική παρουσίαση, εξειδικευμένες Ισπανίδες δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ ανέδειξαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και τις πολλαπλές επιλογές διακοπών που προσφέρουν τα Ιόνια Νησιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και την επτανησιακή γαστρονομία, μέσα από την παρουσίαση παραδοσιακών προϊόντων, τη διανομή αναμνηστικών δώρων και ένα διαδραστικό κουίζ γνώσεων με έπαθλο ένα καλάθι τοπικών εδεσμάτων.

Η εκδήλωση ανέδειξε στην πράξη τη συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους παραγωγικούς και ξενοδοχειακούς φορείς: το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης προσέφερε χαρακτηριστικά τοπικά γλυκά, ενώ κληρώθηκαν τρεις διαμονές στην Κέρκυρα και μία στη Ζάκυνθο, κατόπιν ευγενικής χορηγίας των Voulgaris Hospitality Group, Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας και Zante Hospitality Group. Καθοριστική για την άρτια οργάνωση και την απήχηση της δράσης υπήρξε η συμβολή της εταιρείας «Sol de Grecia». Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με στοχευμένες συναντήσεις B2B και εορταστικό κοκτέιλ μεταξύ επαγγελματιών του τουρισμού και δημοσιογράφων.