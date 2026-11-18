Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στο ύψος των δημοτικών τελών σε ολόκληρη την χώρα, σύμφωνα με έρευνα του τοπογράφου μηχανικού και στατιστικολόγου Νίκου Καρδούλα, η οποία αναδεικνύει τις μεγάλες αποκλίσεις στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, ανάλογα με το δήμο στον οποίο κατοικούν.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η μέση ετήσια δαπάνη για τα δημοτικά τέλη ανέρχεται στα 369 ευρώ. Στο συνολικό κόστος υπολογίζονται οι χρεώσεις που αφορούν και τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των πάγιων εξόδων κάθε νοικοκυριού. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των δήμων της χώρας είναι ιδιαίτερα αισθητές και αναδεικνύουν τις διαφορετικές οικονομικές επιβαρύνσεις και τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε κάθε περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη Ζάκυνθο, η οποία συγκαταλέγεται στους είκοσι ακριβότερους δήμους της χώρας. Ειδικότερα, η έρευνα, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς μια κατοικία 87 τετραγωνικών μέτρων και μηνιαία κατανάλωση νερού 10 κυβικών μέτρων, κατατάσσει το νησί στην 18η θέση της σχετικής λίστας. Στη Ζάκυνθο η συνολική ετήσια επιβάρυνση για το συγκεκριμένο νοικοκυριό υπολογίζεται στα 526 ευρώ, κατατάσσοντας το νησί στις περιοχές με το υψηλότερο κόστος για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα έσοδα του Δήμου Ζακύνθου από τα ανταποδοτικά τέλη. Σύμφωνα με ανάλυση οικονομικών δεδομένων των δήμων της χώρας, την οποία δημοσίευσε πρόσφατα το MyOta.gr, οι εισπράξεις του Δήμου από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά το 2025 ανήλθαν σε 9.897.662,81 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10,64% του διαμορφωμένου προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου, αναδεικνύοντας το σημαντικό οικονομικό μέγεθος των συγκεκριμένων εισπράξεων.

Τα παραπάνω στοιχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ανταποδοτικότητας των δημοτικών τελών και το κατά πόσο τα ποσά που καταβάλλουν οι πολίτες τελικά επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία μέσα από ποιοτικότερες υπηρεσίες καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμού και άλλα.

Δριμεία κριτική της «Δύναμης Ελπίδας» προς τη δημοτική αρχή

Στο πλαίσιο αυτό, σκληρή κριτική στην οικονομική διαχείριση της δημοτικής αρχής, με επίκεντρο το ύψος των δημοτικών τελών, τις χρεώσεις της ΔΕΥΑΖ και το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων, ασκεί ο επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας», Γιώργος Τσουρουνάκης. «Είμαστε πάρα πολύ ακριβό νησί όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου. Τα τέλη είναι υπέρογκα, η ύδρευση είναι υπέρογκη», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της κριτικής του, θέτει επίσης ζητήματα σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Δήμου, αναφέροντας ότι σημαντικό μέρος των εσόδων από το τέλος παρεπιδημούντων και των χρηματοδοτήσεων μέσω ΣΑΤΑ κατευθύνεται, κατά την εκτίμησή του, στην κάλυψη δαπανών για ιδιώτες και προσλήψεις. «Πολύ σύντομα θα κληθούν οι Ζακυνθινοί να πληρώσουνε και νέα αυξημένα τέλη, διότι ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός», σημειώνει.



Γ. Τσουρουνάκης «Η ανταποδοτικότητα είναι στο χαμηλότερο ίσως επίπεδο σε όλη την Ελλάδα»

Ο κ. Τσουρουνάκης υποστηρίζει ότι η ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, καθώς, όπως αναφέρει, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες δεν ανταποκρίνονται στα ποσά που καταβάλλουν. «Η ανταποδοτικότητα είναι στο χαμηλότερο ίσως επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες από το Δήμο. Οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ άσχημες. Δεν είναι καθόλου καλές, αλλά τα εκατομμύρια φεύγουν. Τα εκατομμύρια καλούνται να τα πληρώσουν οι Ζακυνθινοί», καταλήγει.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Δύναμης Ελπίδας» Κωνσταντίνος Πέττας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον οριζόντιο χαρακτήρα των αυξήσεων. «Θεωρούμε ότι αυτά τα οποία προσφέρει ο Δήμος προφανώς δεν είναι ανάλογα με τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Έγιναν αυξήσεις προς όλους – και τους ιδιώτες, τους απλούς πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις – χωρίς να βάζει κάποια κριτήρια στο βαθμό του τι παράγει και καταναλώνει ο καθένας από εμάς και κάθε επιχείρηση. Έτσι εξίσωσε πολύ μικρές επιχειρήσεις με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν πολύ περισσότερα σκουπίδια, ρεύμα και οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται όσον αφορά τις υποδομές από έναν Δήμο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι εξωφρενικό και άδικο και δημιουργεί δύο κατηγορίες πολιτών», υποστηρίζει.

Στο επίκεντρο της κριτικής του κ. Πέττα βρίσκεται και η διαχείριση των πρόσθετων εσόδων που προέκυψαν από τις αυξήσεις. Όπως υποστηρίζει, παρά τα επιπλέον χρήματα που εισέρρευσαν στα δημοτικά ταμεία, δεν υπήρξε ανάλογη βελτίωση στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών. «Για όλες αυτές τις αυξήσεις, μέσω των οποίων είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να μπαίνουν παραπάνω χρήματα στα ταμεία του Δήμου μας, δεν είδαμε να υπάρχει ανάλογη βελτίωση των υποδομών ή της καθημερινότητας», αναφέρει.

Παράλληλα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Δύναμης Ελπίδας» θέτει ζήτημα συνολικής οικονομικής διαχείρισης του Δήμου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική οικονομική εξυγίανση, αλλά και για διαφορετικό μοντέλο οικονομικής διαχείρισης.

«Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια εκ βάθρων οικονομική εξυγίανση, με λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και ορκωτών λογιστών, όχι μόνο για να συντάσσουν και να ελέγχουν προσωρινά τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις. θα πρέπει να υπάρχει ένα εσωτερικό τμήμα που θα ελέγχει όλες τις καταστάσεις, τις εσωτερικές, αλλά και τις εξωτερικές συναλλαγές του Δήμου μας και θα κρίνει για το ποιες δαπάνες θα πρέπει να προχωρούν και ποιες όχι. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή έχει αυξήσει αλόγιστα τις δαπάνες προς τρίτους και προς τους προμηθευτές, αλλά και τα χρέη προς αυτούς. Η συγκεκριμένη τακτική οδήγησε και σε αυξήσεις ώστε να βγουν οι αριθμοί. Όμως, ακόμα και με αυτές τις ενέργειες, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια διαφορετική οικονομική διαχείριση. Εμείς έχουμε μια διαφορετική πρόταση για το πως θα πρέπει ένας Δήμος να διοικείται με κοινωνικό πρόσημο, αλλά και με δημιουργία υποδομών που θα επιστρέφουν πίσω στα δημόσια ταμεία μέσα από την δημιουργία εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και όλων μας από άποψη ποιότητας ζωής», καταλήγει.

Η απάντηση του Δημάρχου Γ. Στασινόπουλου

Τη θέση ότι η Ζάκυνθος συγκαταλέγεται στους δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη, σε σύγκριση με τον πανελλαδικό μέσο όρο, υποστηρίζει ο Δήμαρχος, Γιώργος Στασινόπουλος, απαντώντας στην κριτική που έχει διατυπωθεί για την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Στη Ζάκυνθο ο συντελεστής οικιακών δημοτικών τελών 2026 είναι στο 1,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με πανελλαδικό σταθμισμένο μέσο όρο 1,65 ανά τετραγωνικό μέτρα. Είμαστε 27,3 % κάτω από το μέσο όρο. Στα Ιόνια Νησιά είμαστε προτελευταίοι στην ακρίβεια με 1,20. Είναι 0,92 το Μεγανήσι, 1,2 η Ζάκυνθος, 1,3 η Νότια Κέρκυρα, 1,70 η Σάμη, 2 ευρώ το Ληξούρι, 2,01 ευρώ η Βόρεια Κέρκυρα, 2,45 οι Παξοί, 2,48 η Ιθάκη, 2,60 η Λευκάδα, 2,61 η κεντρική Κέρκυρα και 2, 72 το Αργοστόλι. Αυτές είναι οι επίσημες τιμές για τα νοικοκυριά. Ένα σπίτι 80 τετραγωνικών ετήσια τέλη στο Δήμο θα πληρώσει 96 ευρώ. Η μέση ετήσια επιβάρυνση νοικοκυριών στη Ζάκυνθο υπολογίζεται περίπου στα 112 ευρώ ανά τετραγωνικό», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις χρεώσεις των επαγγελματικών χώρων, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι για πρώτη φορά το 2026 προβλέφθηκε μείωση των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Ο Δήμος Ζακύνθου για πρώτη φορά το 2026 προέβλεψε μείωση στα 5 ευρώ για επιχειρήσεις που λειτουργούνε όλο το χρόνο, από τα 7 ευρώ. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις κάνουν εποχικότητα και πάνε στα 3,5. Άρα , αυτοί που είναι ανοιχτοί πληρώνουνε πέντε και αυτές είναι οι πραγματικές τιμές που πληρώνει ο Ζακυνθινός πολίτης», σημειώνει και σε επόμενο σημείο του λόγου του προσθέτει: «εξετάσαμε το ενδεχόμενο μείωσης των τελών και κάναμε μείωση στις επιχειρήσεις που δουλεύουνε όλο το χρόνο κατά 30%, δηλαδή από τα 7 ευρώ που δίνανε για τα δημοτικά τέλη στις επιχειρήσεις που δουλεύουν όλο το χρόνο , τα μειώσαμε στα 5 ευρώ. Έχουμε από τα φτηνότερα δημοτικά επαγγελματικά τέλη στους δήμους στην Ελλάδα. Αν πάρουμε για παράδειγμα την κεντρική Κέρκυρα , στα ξενοδοχεία πάει στα 16 ευρώ. Μιλάμε τώρα για τεράστιες δια φορές. Πλέον μπαίνει μία τάξη και στα οικονομικά του Δήμου και στη βιωσιμότητα του Δήμου, που εκείνο είναι το πιο σημαντικό».

Γ. Στασινόπουλος «Έχουμε από τα φτηνότερα δημοτικά επαγγελματικά τέλη στους δήμους στην Ελλάδα»

Καταλήγοντας, ο κ. Στασινόπουλος απάντησε και στην κριτική για την ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα στην καθημερινότητα έχει βελτιωθεί. «Στόχος μας είναι να γίνουμε απ’ τα καθαρότερα νησιά στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι πλέον σκουπίδια δεν υπάρχουνε στο δρόμο. Βλέπουμε ότι η πεζή καθαριότητα έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε ότι η καθημερινότητα βελτιώνεται. Βλέπουμε τα σχολεία μας να τα φτιάχνουμε με χρήματα του Δήμου. Βλέπουμε τα μηχανήματά μας να τα φτιάχνουμε με χρήματα του δήμου και είμαστε σε μία καθημερινή βελτίωση της υποδομής των συμπολιτών μας», τόνισε.

Διονύσης Μπινιώρης – Σοφία Βαρδακαστάνη