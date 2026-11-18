Γράφει ο Χρήστος Σαράντης,

Υποψήφιος Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.), Απόφοιτος του INALCO και της Σορβόννης

Το νέο μοντέλο πολιτικής διαχείρισης της διαφθοράς: όταν τα σκάνδαλα δεν απειλούν μόνο την κυβέρνηση, αλλά ενδέχεται να λειτουργούν και ως εργαλείο πολιτικής λύτρωσης.

Στη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, τα μεγάλα σκάνδαλα είχαν συνήθως ένα κοινό χαρακτηριστικό: ήταν πολιτικά αναγνωρίσιμα, κομματικά χρωματισμένα και συνδεδεμένα με συγκεκριμένες κυβερνητικές περιόδους και πολιτικές παρατάξεις. Μπλε, πράσινα, κόκκινα ή όποια άλλα χρώματα μπορούσε να τους αποδώσει η εκάστοτε πολιτική συγκυρία.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά, την περίοδο 1988-1989, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές και οικονομικές κρίσεις της Μεταπολίτευσης, με βαρύτατες πολιτικές συνέπειες για την τότε κυβέρνηση. Ακολούθησαν το Χρηματιστήριο Αθηνών, η υπόθεση Siemens, τα εξοπλιστικά προγράμματα, το Βατοπέδι και μια σειρά άλλων υποθέσεων που σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας.

Ήταν η εποχή των μεγάλων σκανδάλων. Υποθέσεις με διάρκεια, έντονο πολιτικό αποτύπωμα και σαφείς κομματικές αναφορές. Η πολιτική αντιπαράθεση οργανωνόταν γύρω από αυτά και η εκάστοτε αντιπολίτευση επιχειρούσε να τα μετατρέψει σε όπλο ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών.

Σήμερα, όμως, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα διαφορετικό μοντέλο. Δεν έχουμε πλέον μόνο ένα μεγάλο σκάνδαλο που κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα για μήνες ή χρόνια. Έχουμε μια διαδοχή μικρότερων και μεγαλύτερων υποθέσεων, αποκαλύψεων, καταγγελιών και ερευνών που διαμορφώνουν ένα σχεδόν καθημερινό σκηνικό πολιτικής φθοράς. Ένα μοντέλο πολλαπλών σκανδάλων της καθημερινότητας. Και εδώ εμφανίζεται ένα ενδιαφέρον πολιτικό παράδοξο: όταν ακόμη και πρόσωπα της κυβερνητικής παράταξης αναγνωρίζουν δημόσια ότι «είναι σκάνδαλο αυτό που αποκαλύφθηκε», δημιουργείται ένα ερώτημα που αξίζει να εξεταστεί. Γιατί μια κυβέρνηση να επιτρέπει ή ακόμη και να ενθαρρύνει την ανάδειξη υποθέσεων που ενδέχεται να πλήξουν τη δική της πολιτική εικόνα; Γιατί μια πολιτική παράταξη να εμφανίζεται να ανοίγει μέτωπα στο εσωτερικό της, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές περιορίζεται; Είναι απλώς αποτέλεσμα θεσμικής πίεσης, δημοσιογραφικών αποκαλύψεων και ελεγκτικών μηχανισμών; Είναι μια πραγματική προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς; Ή μήπως υπάρχει και μια δεύτερη πολιτική ανάγνωση;

Η θεωρία της «φλεγόμενης βάτου»

Θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτή τη νέα πολιτική συνθήκη ως τη μέθοδο της «φλεγόμενης βάτου των σκανδάλων». Η καιόμενη και μη κατακαιόμενη βάτος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης, κατά το οποίο ο Θεός εμφανίστηκε στον προφήτη Μωυσή στο όρος Χωρήβ (Σινά) μέσα από έναν αγκαθωτό θάμνο που φλεγόταν χωρίς να καίγεται. Μέσα από αυτή τη φλόγα, ο Θεός αποκάλυψε την ταυτότητά Του ως «Εγώ ειμί ο Ων» και ανέθεσε στον Μωυσή την αποστολή να ελευθερώσει τον ισραηλιτικό λαό από τη δουλεία της Αιγύπτου. Η μεταφορά αυτή μπορεί να αποκτήσει μια ενδιαφέρουσα πολιτική διάσταση στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Στο πολιτικό σκηνικό, η φωτιά των σκανδάλων φαίνεται να καίει τα πάντα: πρόσωπα, μηχανισμούς, κυβερνητικές επιλογές, ακόμη και τμήματα της ίδιας της κυβερνητικής παράταξης. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν η πολιτική ηγεσία μπορεί να βγει τελικά αλώβητη από αυτή τη διαδικασία, εμφανιζόμενη ως ο φορέας που αποκαλύπτει, ελέγχει και επιχειρεί να καθαρίσει το ίδιο το σύστημα.

Με άλλα λόγια, η πολιτική ηγεσία ενδέχεται να επιχειρεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία επανατοποθέτησης. Αρχικά, μέσα από το αφήγημα των μεταρρυθμίσεων. Στη συνέχεια, μέσα από το αφήγημα της κάθαρσης. Η κυβέρνηση μπορεί έτσι να επιχειρήσει να αποσυνδέσει την πολιτική της ηγεσία από τις επιμέρους υποθέσεις, παρουσιάζοντας τον εαυτό της όχι ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως δύναμη που αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τις παθογένειες. Βεβαίως, αυτή είναι μια πολιτική ερμηνεία και όχι αποδεδειγμένη στρατηγική πρόθεση.

Η πολιτική λύτρωση μέσα από τη φωτιά

Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο πόσα σκάνδαλα θα αποκαλυφθούν μέχρι τις εκλογές. Είναι ποιος θα καταφέρει να ελέγξει την πολιτική τους ερμηνεία.

Γιατί σε μια περίοδο όπου η κοινωνική δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα είναι έντονη, η αποκάλυψη ενός σκανδάλου δεν οδηγεί αυτομάτως σε πολιτική κατάρρευση. Μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αξιοποιηθεί και ως επιχείρημα ανανέωσης, αυτοκάθαρσης και θεσμικής επανεκκίνησης. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ιδιαιτερότητα της «φλεγόμενης βάτου». Η φωτιά μπορεί να κατακαίει το πολιτικό περιβάλλον, αλλά εκείνος που καταφέρνει να εμφανιστεί ως ο διαχειριστής της μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο του μεταρρυθμιστή και του εγγυητή της κάθαρσης. Παράλληλα, υπάρχει και μια δεύτερη, εξίσου ενδιαφέρουσα διάσταση: η κόπωση της εξουσίας και η ανάγκη διαμόρφωσης της ιστορικής υστεροφημίας. Για έναν πρωθυπουργό που ενδεχομένως σκέφτεται την επόμενη ημέρα και μια πιθανή αποχώρηση από την ενεργό πολιτική, η ιστορική αποτίμηση της διακυβέρνησής του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι διαδοχικές αποκαλύψεις σκανδάλων θα μπορούσαν, υπό αυτή την ανάγνωση, να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο αφήγημα πολιτικού απολογισμού: όχι μόνο ως υποθέσεις που πλήγωσαν την κυβερνητική παράταξη, αλλά και ως αποδείξεις μιας ηγεσίας που επέτρεψε την ανάδειξη των παθογενειών, ακόμη και όταν αυτές αφορούσαν το δικό της περιβάλλον. Έτσι, η πολιτική αφήγηση μετατοπίζεται από την απλή υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ιστορικής παρακαταθήκης, όπου ο πρωθυπουργός θα επιθυμούσε να καταγραφεί όχι μόνο ως μεταρρυθμιστής, αλλά και ως εκείνος που επιχείρησε να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του συστήματος. Με άλλα λόγια, η μάχη δεν αφορά πλέον μόνο την πολιτική διαχείριση της σημερινής κρίσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα γραφτεί το τελευταίο κεφάλαιο της πολιτικής του διαδρομής. Το αν αυτό θα λειτουργήσει πολιτικά ή αν τελικά η φωτιά θα επεκταθεί και στην ίδια την κορυφή της εξουσίας, παραμένει ανοιχτό.

Ίσως, τελικά, να μη βρισκόμαστε απλώς στην εποχή των πολλαπλών σκανδάλων. Ίσως να βρισκόμαστε στην εποχή όπου η πολιτική εξουσία επιχειρεί να επιβιώσει όχι παρά τα σκάνδαλα, αλλά μέσα από τη διαχείρισή τους. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό ερώτημα της νέας εποχής.