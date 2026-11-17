–Η παρέμβαση του ΤΕΕ και οι εξελίξεις μετά τη συνάντηση στο Υπ. Περιβάλλοντος

–Δημόσιο κάλεσμα του πολιτικού μηχανικού Άγγελου Λαγοδήμου προς όλες τις πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας

Σοβαρός προβληματισμός εξακολουθεί να υπάρχει στη Ζάκυνθο για το καθεστώς δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς χιλιάδες ιδιοκτησίες βρίσκονται αντιμέτωπες με αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως το ζήτημα των λεγόμενων «τυφλών» γηπέδων, δηλαδή των εκτός σχεδίου ακινήτων που, παρά το γεγονός ότι μπορεί να διαθέτουν έκταση μεγαλύτερη των τεσσάρων στρεμμάτων, δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο.

Το ζήτημα συζητήθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου μεταξύ του ΤΕΕ Ζακύνθου και της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία της Υφυπουργού Μαριλένας Σούκουλη, του Βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη και εκπροσώπων του ΤΕΕ. Όπως είχε αναφέρει τότε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ζακύνθου, Γιώργος Μοθωναίος, το Υπουργείο αναμενόταν να καθορίσει μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών εκκρεμοτήτων. Ωστόσο, για τα ακίνητα που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο, δεν είχε ανακοινωθεί συγκεκριμένη λύση. Παράλληλα, στη συνάντηση τέθηκε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, ενώ συζητήθηκε και η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των οικοδομικών αδειών και των πολεοδομικών υποθέσεων.

Η θέση του ΤΕΕ Ζακύνθου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ΤΕΕ Ζακύνθου παρεμβαίνει δημόσια, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες και την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει αλλαγή στα ισχύοντα δικαιώματα δόμησης στο νησί και καλεί τους πολίτες να αναζητούν έγκυρη ενημέρωση, αποφεύγοντας τη στείρα κινδυνολογία. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει συστήσει από τον Αύγουστο του 2026 Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από πέντε έμπειρους Ζακυνθινούς μηχανικούς, η οποία παρακολουθεί την εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ζακύνθου, ενώ ασχολείται και με την καταγραφή, αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο κ. Μοθωναίος, αναφέρονται τα εξής: «Το ΤΕΕ Ζακύνθου, σεβόμενο τον ρόλο του ως ο καθ’ ύλην επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, οφείλει να παρέμβει εν μέσω της διογκούμενης κινδυνολογίας και παραφιλολογίας περί δήθεν κατάργησης των οικισμών και απαξίωσης της περιουσίας των συμπολιτών μας. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι την δεδομένη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τίποτα δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα παγιωμένα δικαιώματα δόμησης στη Ζάκυνθο και, σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν να ισχύουν όσα οι εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου της Ζακύνθου έχουν παρουσιάσει δημοσίως ήδη από την άνοιξη του 2025. Συνεχίζουμε να συστήνουμε προς όλους ψυχραιμία και αναζήτηση ορθής πληροφόρησης, καθώς η επίμαχη διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων αποτελεί μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, η οποία οφείλει να είναι ευθυγραμμισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ενημερώνουμε τους Ζακυνθινούς ότι το ΤΕΕ Ζακύνθου, προκειμένου να μπορεί να τους παρέχει ορθή πληροφόρηση, αλλά και για να είναι σε θέση να υπεραμυνθεί των δικαιωμάτων τους και του μέλλοντος του τόπου μας, έχει συστήσει ήδη από τον Αύγουστο του 2026 σχετική Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από πέντε έμπειρους και καταξιωμένους Ζακυνθινούς μηχανικούς, για την παρακολούθηση και κατάθεση προτάσεων κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης των μελετών Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ζακύνθου, καθώς και της καταγραφής, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και χαρακτηρισμού οδών εκτός σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ Ζακύνθου και η σχετική Ομάδα Εργασίας θα φροντίσουν να παρέχουν στους συμπατριώτες μας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σε κάθε στάδιο των εν λόγω διαδικασιών, μακριά από μικροσυμφέροντα και στείρα κινδυνολογία».

Το αίτημα του Άγγελου Λαγοδήμου προς τις πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις

Το θέμα της προστασίας των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ο πολιτικός μηχανικός Άγγελος Λαγοδήμος, ο οποίος απευθύνεται με επιστολή του σε όλες τις πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις της Ζακύνθου, ζητώντας να πάρουν δημόσια θέση για το ζήτημα και να συμβάλουν στην αναζήτηση λύσης. Αφορμή για την παρέμβασή του αποτέλεσε η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή Προέδρων Κοινοτήτων, μηχανικών, δικηγόρων, επιχειρηματιών και πολιτών. Ο ίδιος επισημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά την περιουσία χιλιάδων οικογενειών, αλλά και την οικοδομική δραστηριότητα, τις αγοραπωλησίες και συνολικά την τοπική οικονομία.

Στην επιστολή του, ο Άγγελος Λαγοδήμος αναφέρει: “Με αφορμή τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου στη Ζάκυνθο, με τη συμμετοχή Προέδρων Κοινοτήτων, μηχανικών, δικηγόρων, επιχειρηματιών και πολιτών, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά την ιδιωτική περιουσία και την τοπική οικονομία.

Το πρόβλημα αφορά την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων άνω των τεσσάρων στρεμμάτων χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, τα γνωστά «τυφλά» γήπεδα. Επί πολλές δεκαετίες, οι Πολεοδομίες εξέδιδαν οικοδομικές άδειες για τέτοια ακίνητα, σύμφωνα με την ερμηνεία της νομοθεσίας που εφαρμοζόταν. Τα τελευταία χρόνια, διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις και ερμηνείες έχουν δημιουργήσει σοβαρή αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα δόμησης αυτών των ακινήτων. Το αποτέλεσμα είναι να αντιμετωπίζουν προβλήματα χιλιάδες ιδιοκτήτες, ενώ επηρεάζονται αρνητικά οι αγοραπωλησίες, οι επενδύσεις, η οικοδομική δραστηριότητα και συνολικά η οικονομία του τόπου μας.

Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδιαίτερα της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 3212/2003, σύμφωνα με τη μακροχρόνια διοικητική πρακτική, και στην ανάγκη να υπάρξει σαφής και ενιαία αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει κομματικό χαρακτήρα και αφορά άμεσα χιλιάδες οικογένειες της Ζακύνθου, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες τις θέσεις όλων των πολιτικών παρατάξεων.

Για τον λόγο αυτόν, απευθυνόμαστε ταυτόχρονα σε όλες τις πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις του νησιού, χωρίς καμία πολιτική διάκριση ή προτίμηση. Σας καλούμε να τοποθετηθείτε δημόσια, μέσω των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα, τις συνέπειές του και τις λύσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να εξεταστούν. Παράλληλα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν προτίθεστε να στηρίξετε τις προσπάθειες για την προστασία των συγκεκριμένων ιδιοκτησιών και εάν θα συμβάλετε θεσμικά στην αναζήτηση λύσης, όταν το ζήτημα τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου.

Στόχος μας δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά η ενημέρωση των πολιτών και η αναζήτηση μιας ουσιαστικής λύσης σε ένα πρόβλημα που επηρεάζει το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Πιστεύουμε ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που αφορά την περιουσία των οικογενειών μας, την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της Ζακύνθου, αξίζει την προσοχή και τη δημόσια τοποθέτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, η ασφάλεια δικαίου και η ανάπτυξη του τόπου μας αποτελούν ζητήματα που μας αφορούν όλους, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δημόσιες θέσεις σας, τις προτάσεις σας και τη στάση που προτίθεστε να κρατήσετε όταν το ζήτημα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Συζήτηση στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή

Το θέμα θα απασχολήσει και τη συνεδρίαση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Η ΝΕ Ζακύνθου του ΤΕΕ αναμένεται να θέσει προς συζήτηση τις εκκρεμότητες που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση και την καταγραφή των δρόμων εκτός σχεδίου, αλλά και την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης και την πορεία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Πρόκειται για ζητήματα που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας και τον μελλοντικό πολεοδομικό σχεδιασμό της Ζακύνθου.

Γ. Καλαμαρά