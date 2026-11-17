Σύντομα ανακοινώνονται οι νέοι χώροι συγκέντρωσης και εκκένωσης στη Ζάκυνθο

Έντονη ανησυχία επικρατεί και στην τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των συνεχών δημοσιευμάτων αναφορικά με το «κιτ επιβίωσης» που συνιστάται να διαθέτει κάθε πολίτης.

Πριν από περίπου 10 ημέρες, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε επίσημη ενημέρωση προς τους πολίτες τους, καλώντας τους να προμηθευτούν τα απαραίτητα εφόδια που πρέπει να περιλαμβάνει ένα πακέτο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, πρόσφατα και η Κομισιόν προστέθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία, προχωρώντας σε σχετική ενημέρωση και συμπεριλαμβάνοντας αρκετά κράτη-μέλη, όχι όμως και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται άμεσα από διασυνδεδεμένα δίκτυα (ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ηλεκτρονικές πληρωμές). Μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, παραλύοντας την καθημερινότητα.

Συγκεκριμένα, τα 15 απαραίτητα είδη του «κιτ επιβίωσης»:

1.Εμφιαλωμένο νερό: Περίπου 3 λίτρα ανά άτομο την ημέρα (9 λίτρα για το τριήμερο).

2.Τρόφιμα μακράς διάρκειας: Κονσέρβες, ξηροί καρποί, μπάρες δημητριακών.

3.Ραδιόφωνο με μπαταρίες: Για ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και διαδικτύου.

4.Φακός και ανταλλακτικές μπαταρίες: Προτιμώνται από τα κεριά για λόγους ασφαλείας (κίνδυνος πυρκαγιάς).

5.Φορτισμένο power bank: Για να κρατήσετε το κινητό σας «ζωντανό».

6.Φαρμακείο πρώτων βοηθειών: Επίδεσμοι, γάζες, αντισηπτικό.

7.Προσωπικά φάρμακα: Ιδιαίτερα για άτομα με χρόνιες παθήσεις.

8.Κουβέρτες και ζεστά ρούχα: Για προστασία από το κρύο.

9.Μετρητά: Μικρά χαρτονομίσματα για αγορές αν πέσουν τα POS (σύσταση Ολλανδίας: 70€ ανά ενήλικα, 30€ ανά παιδί).

10.Είδη προσωπικής υγιεινής: Χαρτί υγείας, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, υγρά μαντιλάκια.

11.Αντίγραφα εγγράφων: Ταυτότητα, διαβατήριο, ασφαλιστήρια, σημαντικά τηλέφωνα.

12.Εφεδρικά κλειδιά: Για το σπίτι και το αυτοκίνητο.

13.Σφυρίχτρα: Για να ειδοποιήσετε διασώστες αν εγκλωβιστείτε.

14.Βασικά εργαλεία: Για μικροεπισκευές.

15.Τσάντα άμεσης αναχώρησης (Go-bag): Ένα σακίδιο με τα απολύτως απαραίτητα σε περίπτωση εκκένωσης.

Για οικογένειες με βρέφη ή κατοικίδια, απαιτούνται επιπλέον πάνες, βρεφικές τροφές και ζωοτροφές.



Κ. Κόκορης: «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση»

Όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη οδηγία ή ενημέρωση σε ό,τι αφορά το κιτ επιβίωσης των 72 ωρών, ούτε καν ανεπίσημα έχει τοποθετηθεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το ζήτημα και για το ποια είναι η στάση της χώρας μας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Κόκορης, ξεκαθάρισε: «Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Ό,τι ακούμε και διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Παρακολουθώ και εγώ, αλλά από το ελληνικό κράτος δεν έχει βγει καμία ειδοποίηση είτε ενημέρωση, συμβουλή. Το παραμικρό. Αυτό το διαβάζουμε στο διαδίκτυο από την Κομισιόν. Το ελληνικό κράτος δεν έχει βγάλει το παραμικρό. Εδώ και περίπου 10 μέρες έχει βγάλει ενημέρωση η Βρετανία. Σίγουρα γνωρίζουμε, έχουμε οδηγίες αλλά δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση για να ανακοινώσουμε στον κόσμο και να το εφαρμόσουμε. Πρέπει να έρθει ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ότι έρθει επίσημα, το προχωράμε και το προωθούμε προς τους πολίτες. Δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση, καμία συμβουλή, απολύτως τίποτα».

Ο κ. Κόκορης τόνισε ότι οι συμπολίτες μας ρωτούν συνεχώς για το κιτ επιβίωσης και εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, ωστόσο επανέλαβε ότι δεν υφίσταται καμία επίσημη ενημέρωση: «Και δικοί μου άνθρωποι ρωτάνε για αυτό και τους έλεγα ότι δεν γνωρίζω κάτι και τους λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Ο κόσμος σίγουρα ανησυχεί. Εδώ κάνει σεισμό και πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει μήπως κάνει κάποια μεγαλύτερη καταστροφή. Δεν έχουμε την παραμικρή είτε επίσημη είτε ανεπίσημη ενημέρωση».

Να σημειωθεί ότι, μετά τις οδηγίες της Κομισιόν, και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προχώρησε στη δική του ανακοίνωση, ενημερώνοντας αναλυτικά τους πολίτες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κιτ επιβίωσης.

Ανανεώνονται οι χώροι εκκένωσης του Δήμου

Σε συνέχεια των όσων παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, κ. Ευθύμη Λέκκα, ο κ. Κόκορης ενημέρωσε ότι σύντομα θα ανανεωθεί ο κατάλογος με τους χώρους που θα διαθέτει ο Δήμος Ζακύνθου για τη συγκέντρωση των πολιτών σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Το ζήτημα αυτό, φυσικά, δεν σχετίζεται με το κιτ επιβίωσης που δημοσίευσε η Κομισιόν, αλλά αφορά την υποχρέωση κάθε Δήμου της χώρας να επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνει τους πολίτες για τα ασφαλή σημεία καταφυγής σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού ή άλλου έκτακτου φαινομένου.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Κόκορης υπογράμμισε: «Έχουμε κάνει σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον κ. Λέκκα και κάναμε μελέτη. Την παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Λέκκας και εντόπισε σε περίπτωση σεισμού ποια είναι τα κατάλληλα σημεία για να μαζευτεί ο κόσμος, γιατί κάποια σημεία που ήταν παλιότερα δεν είναι κατάλληλα. Έχουν καταγραφεί αλλά δεν έχουμε ανακοινώσει τους χώρους. Πάντα είναι πλατείες αλλά οι περισσότερες από τις παλιές δεν είναι κατάλληλες, σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση».

Διονύσης Μπινιώρης