Στο επίκεντρο τα προβλήματα στέγασης των εκπαιδευτικών στη Ζάκυνθο, η αξιοποίηση του παλιού Νοσοκομείου και το Μόνιμο Παρατηρητήριο για τη Λεπτοσπείρωση

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, η 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων για το 2026. Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr και περιλαμβάνει ερωτήματα Περιφερειακών Συμβούλων από όλες τις παρατάξεις, για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις υποδομές και τις ανάγκες των νησιών.

Από τα θέματα που θα συζητηθούν, ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις ερωτήσεις που αφορούν άμεσα τη Ζάκυνθο. Η πρώτη αφορά τα σοβαρά προβλήματα στέγασης και διαβίωσης των εκπαιδευτικών στο νησί και κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων Νήσων», Παναγιώτη Σοφό. Η δεύτερη αφορά το παλιό Νοσοκομείο και την προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ. Η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Μένουμε ΙΟΝΙΟ», Αθηνά Αρβανιτάκη, ζητά διευκρινίσεις για το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, τη χρηματοδότηση, τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο συγκεκριμένος οργανισμός, αλλά και τους λόγους για τους οποίους δεν επιλέχθηκε η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί μας έχει το θέμα για το Μόνιμο Παρατηρητήριο Λεπτοσπείρωσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το ερώτημα κατέθεσε ο Διονύσιος Γιακουμέλος, της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά».

Τα θέματα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συμπλήρωση της πρόσκλησης που εξέδωσε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ολυμπία Καρδακάρη, τα θέματα που έχουν κατατεθεί είναι τα εξής:

1.Η καθυστέρηση στη διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) στους δικαιούχους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το θέμα κατατέθηκε από τον Κωνσταντίνο Ζορμπά, της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά».

2.Η αποκατάσταση των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα στη Βόρεια Κέρκυρα, τον Νοέμβριο του 2025 και τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2026, με έμφαση στις εκκρεμότητες των έργων αντιστήριξης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Ερώτηση του Νικόλαου Μουζακίτη, από την ίδια παράταξη.

3.Ο βιολογικός καθαρισμός και η αποχέτευση στην Ιθάκη, με ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά», Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

4.Το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τον τίτλο «Μια πολιτιστική φωτοβολίδα συσκότισης», θέμα που κατέθεσε ο Αλέξανδρος Μιχαλάς, της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά».

5.Το Μόνιμο Παρατηρητήριο Λεπτοσπείρωσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με αναφορά στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την πορεία υλοποίησής της. Το ερώτημα κατέθεσε ο Διονύσιος Γιακουμέλος, της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α. για τα Ιόνια Νησιά».

6.Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα, με αναφορά στο κόστος για τους πολίτες και στα οικονομικά οφέλη των επιχειρηματιών, όπως αναφέρεται στον τίτλο της ερώτησης. Το θέμα κατέθεσε η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων Νήσων», Αλεξάνδρα Μπαλού.

7.Τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, με ερώτηση του Νικόλαου Γκισγκίνη, της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων Νήσων».

8.Τα προβλήματα στέγασης και διαβίωσης των εκπαιδευτικών στη Ζάκυνθο, με ερώτηση του Παναγιώτη Σοφού, της ίδιας παράταξης.

9.Η πορεία των τουριστικών εσόδων σε σχέση με την αύξηση των επισκεπτών, με τίτλο «Περισσότεροι επισκέπτες μεν, λιγότερα έσοδα δε». Το θέμα κατέθεσε η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε ΙΟΝΙΟ», Μαρία Δρυ.

10.Η αξιοποίηση του παλαιού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με τίτλο «Παλαιό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Νέα σύμβαση, νέα έξοδα, αλλά πότε θα δούμε έργο;». Το ερώτημα κατέθεσε η Αθηνά Αρβανιτάκη, της παράταξης «Μένουμε ΙΟΝΙΟ».

Γ. Καλαμαρά