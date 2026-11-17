Νέα διαμαρτυρία και κάλεσμα συμπαράστασης από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο

Νέο κάλεσμα προς τους αγρότες, τα σωματεία, τους φορείς και τους πολίτες απευθύνει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου, με αφορμή τη νέα δίκη των 18 αγροτών, η οποία ορίστηκε για τις 18 Δεκεμβρίου και αφορά τις κινητοποιήσεις του 2022.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου χαιρετίζει όλους τους Ζακυνθινούς, το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, τα Σωματεία και τους μαζικούς φορείς του νησιού που βρέθηκαν στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων μας στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα της δίκης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Η μαζική αυτή παρουσία απέδειξε στην πράξη ότι οι αγρότες της Ζακύνθου δεν είναι μόνοι απέναντι στην προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων μας. Αν και η προηγούμενη δίκη δεν πραγματοποιήθηκε, η βιομηχανία διώξεων σε βάρος των 18 αγροτών συνεχίζεται κανονικά, με νέες κλήσεις που ορίζουν νέα δικάσιμο για την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026. Γι’ αυτό, καλούμε ξανά όλο τον ζακυνθινό λαό, τα σωματεία και τους φορείς του νησιού να δώσουν μαζικά το «παρών» στις 18 Δεκέμβρη, από τις 9:00 το πρωί, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου. Να σταθούμε ξανά στο πλευρό των 18 συναδέλφων μας όπως τους αξίζει, ως ήρωες του καθημερινού μόχθου, απαιτώντας να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις».

Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο Πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ζακύνθου, κ. Γιάννης Ζήβας, ο οποίος τόνισε: «Η ελληνική δικαιοσύνη δεν σταματάει. Συνεχίζει να κυνηγάει τους αγρότες. Δεν εκδίκασε την προηγούμενη φορά γιατί δεν πρόλαβε. Αλλά δεν αφήνει τους αγρότες στην ησυχία τους να κάνουν τις δουλειές τους, να μείνουν στα χωράφια τους να δουλέψουν για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους και συνεχίζει να τους καλεί πάλι σε δίκη στις 18 Δεκεμβρίου. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος είναι στο πλάι τους, ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην προηγούμενη κινητοποίηση που κάναμε μπροστά από το δικαστικό μέγαρο και δεν είναι άλλη από τους εργάτες, τα εργατικά σωματεία και το εργατικό κέντρο και τους μαζικούς φορείς της Ζακύνθου που στάθηκαν στο πλάι μας. Δεν ήταν κανένας από αυτούς τους κουστουμάτους που κοιτάνε ποιο κουστούμι θα φορέσουν στις επόμενες εκλογές».

Παράλληλα, ο κ. Ζήβας ζήτησε από όλο τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτα τους αγρότες. «Καλούμε τον κόσμο να είναι εκεί να στηρίξει τους ήρωες αγρότες που δεν λυγίζουν και συνεχίζουν και παλεύουν. Απ’ ότι φαίνεται ο σκοπός που γίνεται όλο αυτό κάθε δύο μήνες, είναι να μας καλούν σε δίκη για να περιορίσουν τη δράση του αγροτικού κινήματος και να εκφοβίσουν και αυτούς που συμμετείχαν αλλά και αυτούς που σκέφτονται να συμμετάσχουν σε αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα που πονάμε γιατί μαζεύουμε ελιές και δεν βγαίνει ο κόπος μας και η τιμή του ελαιόλαδου είναι πολύ πιο κάτω από το κόστος παραγωγής. Δεν συμφέρει καν τους αγρότες να μαζέψουν ελιές. Μαζεύονται μόνο για τις ανάγκες της οικογένειας και βλέπουμε ότι με γοργούς ρυθμούς η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαφανίσει ότι υπάρχει από πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Επιδοτήσεις δεν ξέρουμε πότε θα δοθούν. Μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ο αγροτικός κόσμος. Για τις αιτήσεις του νέου αγρότη του 2026 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έγιναν 9 ή 7 νέες αιτήσεις».

Διονύσης Μπινιώρης