Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 22-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 23, στα Επτάνησα από 14 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου (στα δυτικά και βόρεια του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα είναι πιθανό να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.