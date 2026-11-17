Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και πρόσκαιρα και στα βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο. Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και σε τμήματα της Κρήτης κυρίως τις πρωινές ώρες. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη δημοσιεύει το meteo.gr

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 22-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 23, στα Επτάνησα από 14 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου (στα δυτικά και βόρεια του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα είναι πιθανό να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.