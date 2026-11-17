Στις χρηματοδοτήσεις και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση των υποδομών στις τοπικές κοινωνίες, αναφέρεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως επισημαίνει, από το 2020 έως σήμερα έχουν εξασφαλιστεί 12,89 δισ. ευρώ για τη στήριξη των δήμων και των τοπικών κοινωνιών, με χρηματοδοτήσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από την εκπαίδευση και την υγεία έως τις μεταφορές, την ενέργεια και την πολιτική προστασία αναφέρει το ΑΠΕ.

«Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη της περιφέρειας, μιλάμε στην πράξη για την καθημερινότητα κάθε τοπικής κοινωνίας. Για το σχολείο και το γήπεδο, το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο. Για έναν δρόμο που πρέπει να γίνει ασφαλέστερος, για μια υποδομή που χρειάζεται αναβάθμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, 2,2 δισ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί σε σχολεία και εκπαιδευτικές υποδομές και άλλα 2,2 δισ. ευρώ σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, 1,6 δισ. ευρώ αφορούν την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, 1,4 δισ. ευρώ την ύδρευση, την άρδευση και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και 1,2 δισ. ευρώ έργα αναπλάσεων. Περίπου 800 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, 471 εκατ. ευρώ για αθλητικές υποδομές, 243 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 353 εκατ. ευρώ για έργα πολιτισμού και 470 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας. Οι χρηματοδοτήσεις για την αγροτική οδοποιία ανέρχονται συνολικά σε 397,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 114,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 41 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 241,7 εκατ. ευρώ αποτελούν εγκεκριμένη χρηματοδότηση μέσω της Στρατηγικής Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, 3 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ενώ 793 εκατ. ευρώ αφορούν έργα αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές. Η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων έχει αυξηθεί από λιγότερα από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 σε 3 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση περίπου 67%. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την ανασκόπηση, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 20.000 νέες προσλήψεις.

«Αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται τελικά σε πολύ συγκεκριμένα έργα σε ολόκληρη τη χώρα» σημειώνει ο κ. Κοντογεώργης, ξεκινώντας από τις παρεμβάσεις σε αθλητικές και ενεργειακές υποδομές. Στις Σέρρες, για παράδειγμα, παραδόθηκαν οι αναβαθμισμένες υποδομές του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά, με επένδυση περίπου 10 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία επιτρέπει πλέον την πραγματοποίηση προπονήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, περίπου 12 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις αθλητικές και τουριστικές υποδομές της περιοχής. Στη Θεσσαλία προωθείται πρόσκληση ύψους 3,73 εκατ. ευρώ για νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και συντήρηση γηπέδων. Στην Πάτρα εντάχθηκε έργο 1,49 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου ταρτάν και την αναβάθμιση του εξοπλισμού στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, ενώ στην Πάρο χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11×11 στο Αγροκήπιο Νάουσας. Στη Λάρισα προχωρά η εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενου θόλου στο Αλκαζάρ, προϋπολογισμού 768.800 ευρώ. Αντίστοιχα, 739.436 ευρώ διατίθενται για την αναβάθμιση του γηπέδου «Γ. Ρουμελιώτη» στην Ελευσίνα, 1,488 εκατ. ευρώ για το Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και 500.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς. Νέα έργα προωθούνται επίσης στο Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου και στο γήπεδο Κοντακαιίκων στη Δυτική Σάμο.

Στον τομέα της ενέργειας, υπογράφηκε σύμβαση ύψους 1,48 δισ. ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω, έργο που αφορά την ενεργειακή επάρκεια των Δωδεκανήσων. Στη Βόρεια Ελλάδα προχωρά ο αγωγός φυσικού αερίου Καρπερή – Κομοτηνή, με συνολικό επενδυτικό σχέδιο 321,5 εκατ. ευρώ και ορίζοντα πλήρους ένταξης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου εντός του 2028. Στον Δομοκό ξεκίνησαν οι εργασίες για υβριδικό έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης αναμενόμενης χωρητικότητας 375 MWh, ενώ στο Κιλκίς ολοκληρώθηκε επένδυση της Sunlight Group ύψους 75,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 135,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών δομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Από αυτές, 40 εκατ. ευρώ αφορούν 14 κτίρια σε εννέα νοσοκομεία, με παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στον τομέα της εκπαίδευσης διατίθενται 64,71 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του προγράμματος «100% Πράσινα Σχολεία» προβλέπεται η ριζική ανακαίνιση 20 σχολικών μονάδων, τουλάχιστον μίας σε κάθε περιφέρεια. Στόχος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά περίπου 60% και των εκπομπών κατά 89%. Επιπλέον, 30,7 εκατ. ευρώ προορίζονται για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων.