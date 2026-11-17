Την πρώτη νίκη τους πανηγύρισαν οι γυναίκες του Α.Σ. Ζακύνθου καθώς επικράτησαν 3-0 σετ του Πυργέα για το Τοπικό Πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΠ. Τα κορίτσια της Αντζελέτας Παλαιοθοδώρου δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και μπόρεσαν να φτάσουν σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

“Νίκη για τη γυναικεία μας ομάδα! 🏐💪 Η ομάδα μας επικράτησε σήμερα εκτός έδρας του Πυργέα, στο Κλειστό Γυμναστήριο Πύργου «Γεώργιος Βασιλακόπουλος», πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση! Ο αγώνας έδωσε την ευκαιρία να γίνουν αρκετές αλλαγές, να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλες οι αθλήτριες της αποστολής και να δοκιμαστούν διαφορετικά σχήματα και επιλογές μέσα στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό όλες οι παίκτριες να βρίσκουν τον χρόνο και τον χώρο να δείχνουν τις δυνατότητές τους και να συμβάλλουν στην προσπάθεια της ομάδας! Θερμά συγχαρητήρια και στην ομάδα του Πυργέα για την προσπάθεια και την αγωνιστικότητά της σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τα σετ: 09-25,15-25, 18-25

Για τον Α.Σ Ζακύνθου έπαιξαν:

Ατζελεττα Παλαιοθοδωρου(προπονήτρια), Κολυβά Αναστασία,

Κοκοροπούλου Ηλέκτρα, Μοσχούρη Φρόσω, Αγγελίδου Κική, Μαρίνου Άννα, Manfrin Valeria, Κανάρη Νταιανα, Βυθόυλκα Στέλλα , Παπαδάτου Γεωργία, Κοντονή Κατερίνα , Παπαλεξοπούλου Αγγελική, Αναστασιάδη Μιχαέλα, Μαρέντη Ιωάννα.

Διονύσης Μπινιώρης