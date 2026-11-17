Σε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας προχώρησε το ΚΚΕ τονίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σημειώνει ότι η κατάσταση είναι διαχρονική και ιδιαίτερα προβληματική. Αναλυτικά τι αναφέρει και δημοσιεύει το kefaloniafocus.

Θέμα: Άμεση στελέχωση και αναβάθμιση με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό των Κέντρων Υγείας και των Αγροτικών – Περιφερειακών Ιατρείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Η κατάσταση που επικρατεί στα Κέντρα Υγείας και στα Αγροτικά και Περιφερειακά Ιατρεία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση της διαχρονικής υποβάθμισης της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία των κατοίκων των δύο νησιών.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την άμεση αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η οποία δεν αποτελεί ούτε συγκυριακό φαινόμενο ούτε αποτέλεσμα κάποιων μεμονωμένων δυσλειτουργιών. Είναι συνέπεια της πολιτικής που διαχρονικά εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζοντας την Υγεία με όρους κόστους – οφέλους και όχι ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα. Μιας πολιτικής που αφήνει τις δημόσιες μονάδες Υγείας υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτημένες, ενισχύει την επιχειρηματική δράση στον χώρο της Υγείας και μεταφέρει όλο και μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες Υγείας καλούνται, με την υπερεργασία και την αυταπάρνησή τους, να καλύψουν τεράστιες ελλείψεις, λειτουργώντας συχνά πέρα από τα όρια των αντοχών τους. Η προσφορά τους, όσο σημαντική και αν είναι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη για επαρκή στελέχωση, σύγχρονες υποδομές και πλήρη εξοπλισμό των μονάδων Υγείας.

Η κατάσταση στα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς πρόκειται για περιοχές με μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις, δυσκολίες στις μετακινήσεις και σημαντική αύξηση του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω του τουρισμού. Οι ανάγκες για υπηρεσίες Υγείας είναι αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αποσπασματικές λύσεις, μετακινήσεις προσωπικού και προσωρινές καλύψεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα Αγροτικά και Περιφερειακά Ιατρεία, από τα συνολικά 21 που υπάρχουν στον νομό, καλύπτονται με αγροτικό γιατρό μόλις τα 8, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζεται η σταθερή παρουσία του.

Ολόκληρες περιοχές, όπως η Έρισσος και ο Πόρος, με απόσταση περίπου 40-50 χιλιομέτρων από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, παραμένουν για χρόνια χωρίς αγροτικό γιατρό στα Πολυδύναμα Αγροτικά Ιατρεία τους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους χρονίως πάσχοντες και όσους αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα, οι οποίοι αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις ακόμη και για στοιχειώδεις υπηρεσίες, όπως η συνταγογράφηση.

Η πραγματικότητα αυτή διαψεύδει στην πράξη το κυβερνητικό αφήγημα περί αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πολυδύναμο Ιατρείο Βασιλικάδων, όπου ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, χωρίς την απαραίτητη ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστική παροχή υπηρεσιών Υγείας για τον λαό της περιοχής.

Όσον αφορά τα Κέντρα Υγείας του νομού, η εικόνα είναι εξίσου αποκαλυπτική.

Το Κέντρο Υγείας Σάμης διαθέτει μόλις έναν μόνιμο Γενικό Γιατρό, αντί των τριών που απαιτούνται, καθώς και τρεις αγροτικούς γιατρούς. Στο νοσηλευτικό προσωπικό υπηρετούν πέντε εργαζόμενοι, εκ των οποίων τρεις μόνιμοι και δύο επικουρικοί, αντί των οκτώ μόνιμων θέσεων που απαιτούνται.

Το μικροβιολογικό εργαστήριο παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και τρία χρόνια, παρότι υπάρχουν τα σχετικά μηχανήματα, καθώς δεν υπάρχει το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό και η απαραίτητη προμήθεια αντιδραστηρίων. Έτσι, οι κάτοικοι αναγκάζονται να απευθύνονται σε άλλες δομές για βασικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Παράλληλα, η σοβαρή έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες λειτουργίας που εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Αγροτικοί γιατροί καλούνται να καλύπτουν εφημερίες χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού, ενώ ο μοναδικός ειδικευμένος γιατρός – επιμελητής της βάρδιας μετακινείται συχνά για να καλύψει εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου.

Το Κέντρο Υγείας Ιθάκης διαθέτει τέσσερις μόνιμους γιατρούς, δύο καρδιολόγους, έναν παθολόγο και έναν οδοντίατρο, καθώς και τέσσερις αγροτικούς γιατρούς.

Πέρα από την εκκρεμότητα διορισμού παιδιάτρου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες, όπως δύο θέσεις Γενικής Ιατρικής, μία θέση Παθολόγου, μία θέση Χειρουργού και μία θέση Μικροβιολόγου, μεταξύ άλλων. Σοβαρές είναι επίσης οι ελλείψεις σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, όπως συντηρητή, ηλεκτρολόγο και υδραυλικό, αλλά και σε διασώστες.

Το μικροβιολογικό εργαστήριο δεν λειτουργεί, ενώ το Περιφερειακό Ιατρείο στον Σταυρό Ιθάκης λειτουργεί μόνο κατά διαστήματα.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ και της διακομιδής των ασθενών. Στο Κέντρο Υγείας Σάμης υπάρχει μόλις ένας διασώστης με καθεστώς παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), ενώ απαιτούνται ακόμη τρεις. Στην Ιθάκη, η κάλυψη των αναγκών σε οδηγούς ασθενοφόρου βασίζεται σε στρατιωτικό προσωπικό, γεγονός που δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη και αξιόπιστη λύση για μια τόσο κρίσιμη δημόσια υπηρεσία.

Οι ελλείψεις αυτές, σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των νησιών, θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διακομιδή ασθενών που βρίσκονται σε επείγουσα κατάσταση. Ιδιαίτερα στην Ιθάκη, είναι αναγκαία η πλήρης στελέχωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα του πλωτού μέσου διακομιδής, με εξασφαλισμένη δυνατότητα παρέμβασης όλο το 24ωρο.

Στα παραπάνω προστίθενται τα σοβαρά προβλήματα των κτιριακών υποδομών. Το Κέντρο Υγείας Σάμης στεγάζεται στο κτίριο του Γηροκομείου της περιοχής, με τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και αναβάθμισης να χρονίζουν, ενώ στην Ιθάκη εξακολουθεί να εκκρεμεί η δρομολόγηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ελλείψεις καταγράφονται και στον ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα ακόμη και βασικές ανάγκες των δημόσιων μονάδων Υγείας να εξαρτώνται από χορηγίες και δωρεές. Η πρακτική αυτή δεν μπορεί να υποκαθιστά την υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί πλήρως και να εξοπλίζει τις δημόσιες μονάδες Υγείας.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο λαός της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και η υγεία τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πρόσβαση σε αποκλειστικά δημόσιες, σύγχρονες, δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας πρέπει να διασφαλίζεται για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

– Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα Κέντρα Υγείας, στα Αγροτικά και Περιφερειακά Ιατρεία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, με μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησηςπροσωπικό όλων των ειδικοτήτων και όλων των κλάδων;

– Θα εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία των μικροβιολογικών εργαστηρίων στα Κέντρα Υγείας Σάμης και Ιθάκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού, την προμήθεια αντιδραστηρίων και την επαρκή συντήρηση του εξοπλισμού;

– Θα στελεχωθεί πλήρως το ΕΚΑΒ στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και με τα αναγκαία οχήματα και μέσα, ώστε να εξασφαλίζεται η 24ωρη, καθημερινή και απρόσκοπτη κάλυψη όλου του νομού, 365 ημέρες τον χρόνο; Θα εξασφαλιστεί η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα και στελέχωση του πλωτού μέσου διακομιδής της Ιθάκης, ώστε να παρέχεται έγκαιρη και ασφαλής προνοσοκομειακή φροντίδα και διακομιδή των ασθενών;

– Θα προχωρήσει άμεσα στην επισκευή, ανακαίνιση και συνολική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας και των Αγροτικών και Περιφερειακών Ιατρείων, με εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση, καθώς και στην προμήθεια όλου του αναγκαίου σύγχρονου ιατρικού, τεχνικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, χωρίς να εξαρτάται η κάλυψη των αναγκών τους από χορηγίες και δωρεές;

– Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των παραπάνω αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να σταματήσει η χρόνια υποβάθμιση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα δύο νησιά;