Σε εργασίες αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας σε τρία σημεία του οδικού άξονα Αλυκές – Ξύγκια προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Οι παρεμβάσεις, συνολικής έκτασης περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων, αφορούν τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, τη σταθεροποίηση του οδοστρώματος και την αποκατάσταση φθορών, με στόχο τη βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας του δρόμου ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Π.Ε. αναφέρεται: «Για τη συνέχιση αντιπλημμυρικών και τεχνικών παρεμβάσεων θωράκισης του οδικού δικτύου, καθώς και στοχευμένων εργασιών αποκατάστασης στον οδικό άξονα Αλυκές – Ξύγκια, ενημερώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Στο πλαίσιο της θωράκισης των υποδομών απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα και της αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας, οι τεχνικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Ζακύνθου στον δρόμο Αλυκές – Ξύγκια εκτείνονται σε τρία τμήματα, συνολικού εμβαδού περίπου 3.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν:

-Αντιπλημμυρική προστασία: Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου για την αποτελεσματική διευθέτηση και απορροή των ομβρίων υδάτων.

-Σταθεροποίηση οδοστρώματος: Κατασκευή χωμάτινου επιχώματος για την ενίσχυση και αντιστήριξη της οδού στα κρίσιμα σημεία.

-Αποκατάσταση υποδομής: Εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης της οδού για τη βελτίωση της βατότητας και της ανθεκτικότητάς της.

Οι παρεμβάσεις της Π.Ε. Ζακύνθου επικεντρώνονται στην αποκατάσταση, αλλά και στην πρόληψη φθορών και πλημμυρικών φαινομένων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των οδηγών».