Στο μήνυμά του για την 53η Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, αναφέρει: «Πενήντα τρία χρόνια μετά, η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει κορυφαίο ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας μας και διαρκές σύμβολο αγώνα για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία και την Εθνική Αξιοπρέπεια. Οι θυσίες όλων όσοι ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον αυταρχισμό της δικτατορίας μάς υπενθυμίζουν ότι η Δημοκρατία κατακτάται και θωρακίζεται καθημερινά μέσα από τη συμμετοχή, τον γόνιμο διάλογο, τον σεβασμό στους θεσμούς και την υπεράσπιση της αλήθειας.

Σε μια εποχή σύνθετων προκλήσεων, το αυθεντικό μήνυμα του Νοέμβρη του ‘73 μάς καλεί σε ενότητα, κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στη νέα γενιά, δημιουργώντας προοπτικές προόδου και ενθαρρύνοντας την ενεργό παρουσία των νέων μας στα κοινά με στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών μας κοινωνιών με ίσες ευκαιρίες για όλους. Τιμούμε τους αγώνες του χθες, χτίζοντας με ευθύνη και όραμα μια ισχυρή, δημοκρατική κοινωνία για το αύριο».