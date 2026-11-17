Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ζακύνθου, στο μήνυμά της για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης της δημόσιας παιδείας και των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και την αντίσταση απέναντι στον φασισμό, τον νεοναζισμό και την ακροδεξιά.

Ακολουθεί αναλυτικά το μήνυμα της ΝΕΕΑ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ζακύνθου:

“Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική επέτειο. Είναι διαχρονικό σύμβολο αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό, τον φασισμό και κάθε μορφή καταπίεσης. Είναι η ζωντανή υπενθύμιση ότι η Δημοκρατία, η Ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη κατακτώνται και διαφυλάσσονται καθημερινά.

Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο. Σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η ανασφάλεια εντείνεται, η δημόσια παιδεία δοκιμάζεται και οι δημοκρατικοί θεσμοί χρειάζονται διαρκή υπεράσπιση, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου αποκτούν νέα σημασία.

Για το ΠΑΣΟΚ, η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατικής και προοδευτικής ιστορικής του παρακαταθήκης. Με βαθιές ρίζες στον αντιδικτατορικό αγώνα, συνεχίζουμε να στεκόμαστε απέναντι στον φασισμό, τον νεοναζισμό, την ακροδεξιά και κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της Δημοκρατίας.

Τιμούμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για μια Ελλάδα ελεύθερη, δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη.

Δεν αρκεί να θυμόμαστε το Πολυτεχνείο. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε καθημερινά τις αξίες και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκε.

Η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Είναι ευθύνη όλων μας.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!

ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!”