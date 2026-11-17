Νοέμβρης μήνας τι χαρά, λασκάρανε οι δουλειές μας,

και τώρα οι περισσότεροι μαζεύουμε τσι ελιές μας.

Κι αυτή η σεζόν επέρασε, άλλαξε κι η σειρά μας,

ποιός ειδικός θα μας επεί πόσα τα λαφυρά μας;

Τι κέρδισε ο τόπος μας και τούτονε το χρόνο;

Εγώ θα ‘χω να σκέφτομαι τη κούρασή μου μόνο.

Θα ψάξω αν έχω απώλειες στου πάγκου τα εργαλεία,

κι αν έμεινε αβίαστη καμία παραλία.

Αλλά τι κουβεντιάζουμε περίοδο ελιώνε;

είναι ας πούμε εισόδημα των αγροτοφτωχώνε.

Γιατί δε βγαίνει τίποτα , πλούτη ποιός περιμένει;

δίχως τιμή το προϊόν ψάχνεσαι τι σου μένει.

Οι νέοι τι να σκέφτονται στα μαγαζιά το βράδυ;

το πόσο έχει ο καφές και αντίστοιχα το λάδι.

Παρόλα αυτά στο λιτρουβειό το νιό λαδάκι τρέχει,

μα μες το πιάτο με ρογί άλλη αξία έχει.

Οι ντόπιοι λίγοι σήμερα παλεύουν στα λιοστάσια,

τα μισιακά πληθύνανε και πάνε ούλα θαυμάσια.

Κάποτε ζούσαν φαμελιές χειμώνα με το λάδι,

και δεν αφήνανε κλωνί σε στρώμα σε λαγκάδι.

Με λούρο τα μαζεύαμε και με κατσουριδέλι,

Θεός το ξερομπούκι μας μία γεύση που ήταν μέλι.

Εσήμερα όμως έχουμε καινούργια δεδομένα,

ο χρόνος είναι υπεύθυνος γι’ αυτά τα γεναμένα.

Εφτός που πάει κι’ έρχεται, εφτός ούλα τ’ αλλάζει,

που φέρνει την εξέλιξη και τα παλιά τα κράξει.

Οι δάρτες, τα κοντάρια τσους, γεννήτριες κι άλλα ακόμα,

θυμάμαι πού εμαζώναμε ελιές από το χώμα.

Θυμάμαι πολλά πράγματα που τώρα μας ελλείπουν,

παράδοση και χρώματα που μας εγκαταλείπουν.

Μήνας Νοέμβρης βρε παιδιά μαζεύουμε τσι ελιές μας

και με σακιά για φόρτωμα γιομίζουν οι αγκαλιές μας.

Μας γιόμισε και ο τουρισμός στιγμές ηλιολουσμένες,

τουτέστιν ούλοι είμαστε με τσέπες φουσκωμένες!!!