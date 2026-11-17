Στην καρδιά της πόλης της Ζακύνθου, το GRĀCE φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία φιλοξενίας, συνδυάζοντας τη σύγχρονη γαστρονομία, την αισθητική και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός προσεγμένου all-day προορισμού.

Με σύγχρονη ταυτότητα και πολυδιάστατο χαρακτήρα, το GRĀCE δεν περιορίζεται στην έννοια ενός εστιατορίου. Αποτελεί έναν χώρο συνάντησης που καλύπτει διαφορετικές στιγμές της ημέρας, από τον πρωινό καφέ και το brunch μέχρι το δείπνο και τα βραδινά cocktails.

Η γαστρονομική του προσέγγιση συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής δημιουργικής κουζίνας με διεθνείς επιρροές. Πιάτα με εκλεκτές πρώτες ύλες, επιλογές κρεατικών και θαλασσινών αλλά και sushi συνθέτουν ένα μενού που απευθύνεται σε διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση του rooftop bar με πανοραμική θέα προς την πόλη και το λιμάνι.

Η αρχιτεκτονική και η συνολική αισθητική του χώρου ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που συνδυάζει την κομψότητα με την ανεπιτήδευτη κοινωνικότητα. Οι διαφορετικές ζώνες φιλοξενίας δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει ανάμεσα σε μια χαλαρή πρωινή έξοδο, ένα ολοκληρωμένο γεύμα ή μια πιο ιδιαίτερη βραδινή εμπειρία.

Σε μια Ζάκυνθο που εξελίσσεται διαρκώς ως γαστρονομικός και τουριστικός προορισμός, το GRĀCE επιχειρεί να προσθέσει τη δική του σύγχρονη πρόταση. Έναν χώρο όπου η γεύση, η φιλοξενία και η αισθητική συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας μια πιο σύγχρονη πλευρά της νησιωτικής ζωής.

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ