«Οι ποινές ήταν ιδιαιτέρως αυστηρές και αντίστοιχες των αθλιοτήτων που έγιναν εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας Σταύρος Κοντονής

Με την επιβολή των ποινών στους τρεις κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου, η δίκη για τη δολοφονία της συμβολαιογράφου Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου. Πρόκειται για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Ζάκυνθο τον Φεβρουάριο του 2025 και είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της έξω από το σπίτι της, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Το δικαστήριο, ύστερα από τέσσερις ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, αποφάσισε την καταδίκη και των τριών κατηγορουμένων. Στον πρώτο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο κύριος δράστης, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια, στον δεύτερο 19 χρόνια κάθειρξη και στον τρίτο έξι χρόνια κάθειρξη. Παράλληλα, δεν έγινε δεκτό κανένα αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής και οι τρεις καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Η δίκη

Η δίκη ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου, με την εξέταση της υπόθεσης να συνεχίζεται στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου. Την υποστήριξη της κατηγορίας ανέλαβαν οι δικηγόροι: Στέφανος Παπαδάτος, Παναγιώτης Κεφαλληνός και Σταύρος Κοντονής.

Μιλώντας στην «ΗΜΕΡΑ», μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ο κ. Κοντονής αναφέρθηκε τόσο στην απόφαση του δικαστηρίου όσο και στην απαιτητική διαδικασία που προηγήθηκε. «Μετά από μία πολυήμερη διαδικασία, η οποία κράτησε συνολικά τέσσερις ημέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τελικά το Σάββατο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε και οδήγησε στη φυλακή με βαρύτατες ποινές τους κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ο πρώτος, ο οποίος ήταν και ο κύριος δράστης, καταδικάστηκε σε ισόβια και 15 χρόνια. Ο δεύτερος, ως συνεργός, σε 19 χρόνια κάθειρξη και ο τρίτος καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη. Όλοι οδηγήθηκαν στις φυλακές. Δεν έγινε δεκτό το αίτημα για αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε κανέναν από τους κατηγορούμενους. Όλοι οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ήταν ένα ειδεχθές έγκλημα, το οποίο αποδείχθηκε σε όλο το μήκος και πλάτος του και γι’ αυτό ακριβώς οι ποινές ήταν ιδιαιτέρως αυστηρές και αντίστοιχες των αθλιοτήτων που έγιναν εκείνο το βράδυ και οδήγησαν στον άδικο θάνατο της Μαρίζας Παπαδάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αστυνομική έρευνα και στην προσπάθεια που έγινε για την εξιχνίαση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στους δράστες μέσα από μια πολύμηνη και απαιτητική διαδικασία. «Ήταν μία πολυήμερη, κοπιαστική διαδικασία. Μάλιστα, από τις τέσσερις μέρες, οι τρεις ήταν συνεχόμενες. Ήταν και για τους δικαστές και για τους ενόρκους μία πάρα πολύ σκληρή διαδικασία, διότι έπρεπε να ψηλαφίσουν το τι έγινε όλο αυτό το διήμερο που αυτοί προσπαθούσαν αρχικά να ληστέψουν και να δολοφονήσουν τη Μαρίζα Τερτσέτη-Παπαδάτου», σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ότι επρόκειτο για μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς, χάρη στον επαγγελματισμό των στελεχών της, κατέστη δυνατή η εξιχνίαση ενός αδικήματος που επί τρεισήμισι μήνες παρέμενε ανεξιχνίαστο, προκαλώντας ερωτήματα και φόβο στην τοπική κοινωνία σχετικά με την ταυτότητα των δραστών, τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε και το ενδεχόμενο επανάληψης μιας ανάλογης πράξης».

Το χρονικό του εγκλήματος

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί έντονα τη Ζάκυνθο από το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2025, όταν η Μαρίζα Τερτσέτη-Παπαδάτου εντοπίστηκε νεκρή έξω από την κατοικία της, κοντά στο αυτοκίνητό της. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο νησί, ενώ από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί και ποιοι βρίσκονταν πίσω από την επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί από την Ελληνική Αστυνομία, ο θάνατος της 69χρονης προήλθε από χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό μηρό. Ο τραυματισμός προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε μοιραία. Από την έρευνα προέκυψε ότι δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 50 ετών, είχαν μεταβεί στην κατοικία της συμβολαιογράφου με σκοπό τη ληστεία, χρησιμοποιώντας όχημα που οδηγούσε ένας 21χρονος, συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου. Όταν η γυναίκα αντιστάθηκε, ο 46χρονος φέρεται να την τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Η έρευνα και οι συλλήψεις

Η εξιχνίαση της υπόθεσης απαίτησε μεγάλη έρευνα από τις αστυνομικές υπηρεσίες. Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, με τη συνδρομή εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν ψηφιακά μέσα και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων και τον ρόλο του καθενός.

Τον Μάιο του 2025, έπειτα από την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες, ηλικίας 46, 50 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Με την έκδοση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και τη μεταγωγή των τριών καταδικασθέντων στις φυλακές, έπεσε η αυλαία της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση ενός εγκλήματος που είχε συγκλονίσει τη Ζάκυνθο.

Γεωργία Καλαμαρά