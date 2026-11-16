Έγκυρη ενημέρωση απέναντι στα μικροσυμφέροντα και τη στείρα κινδυνολογία

Το ΤΕΕ Ζακύνθου καθησυχάζει τους πολίτες σχετικά με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, διευκρινίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στα ισχύοντα δικαιώματα δόμησης στο νησί, παρά τις φήμες περί κατάργησης οικισμών και απαξίωσης περιουσιών.

«Το ΤΕΕ Ζακύνθου, σεβόμενο τον ρόλο του ως ο καθ’ ύλην επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, οφείλει να παρέμβει εν μέσω της διογκούμενης κινδυνολογίας και παραφιλολογίας περί δήθεν κατάργησης των οικισμών και απαξίωσης της περιουσίας των συμπολιτών μας. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ό,τι την δεδομένη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τίποτα δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα παγιωμένα δικαιώματα δόμησης στη Ζάκυνθο, και σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν όσα οι εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου της Ζακύνθου έχουν παρουσιάσει δημοσίως ήδη από την άνοιξη του 2025», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων είναι χρονοβόρα και πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις. «Συνεχίζουμε να συστήνουμε προς όλους ψυχραιμία και αναζήτηση ορθής πληροφόρησης, καθώς η επίμαχη διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων αποτελεί μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία η οποία οφείλει να είναι ευθυγραμμισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις».

Για την παρακολούθηση της διαδικασίας και τη διαμόρφωση προτάσεων, το ΤΕΕ έχει συστήσει από τον Αύγουστο του 2026 Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από πέντε έμπειρους Ζακυνθινούς μηχανικούς, η οποία ασχολείται τόσο με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ζακύνθου όσο και με την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των οδών εκτός σχεδίου. «Σε αυτό το πλαίσιο ενημερώνουμε τους Ζακυνθινούς ότι το ΤΕΕ Ζακύνθου προκειμένου να μπορεί να του παρέχει ορθή πληροφόρηση, αλλά και για να ε΄ναι σε θέση να υπεραμυνθεί των δικαιωμάτων τους και του μέλλοντος του τόπου μας, έχει συστήσει ήδη από τον Αύγουστο του 2026 σχετική Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από πέντε έμπειρους και καταξιωμένους Ζακυνθινούς μηχανικούς για την παρακολούθηση και κατάθεση προτάσεων κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης των μελετών Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ζακύνθου, καθώς και της καταγραφής, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και χαρακτηρισμού οδών εκτός σχεδίου», επισημαίνεται.

Το ΤΕΕ δεσμεύεται να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στους πολίτες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, καλώντας τους να αποφεύγουν την κινδυνολογία και να αναζητούν αξιόπιστη πληροφόρηση. «Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ Ζακύνθου και η σχετική Ομάδα Εργασίας θα φροντίσουν να παρέχουν στους συμπατριώτες μας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σε κάθε στάδιο των εν λόγω διαδικασιών, μακριά από μικροσυμφέροντα και στείρα κινδυνολογία», καταλήγει η ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Μοθωναίος.

Σοφία Βαρδακαστάνη