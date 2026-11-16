Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης της Ζακύνθου, μετά τα στοιχεία που παρουσίασε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, κ. Ευθύμης Λέκκας.

Πρόκειται για ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία για το νησί, καθώς αφορά τόσο την ενίσχυση της προστασίας απέναντι στον σεισμικό κίνδυνο όσο και τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν για την αποτελεσματική προετοιμασία του. Δήμος, Περιφέρεια, αρμόδιοι φορείς και πολίτες καλούνται να αξιοποιήσουν τα δεδομένα της εξειδικευμένης μελέτης και να προχωρήσουν στον σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να υπάρχει οργανωμένη και συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση ισχυρού σεισμού.

Ο διδάκτωρ Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητής σεισμολογίας, κ. Γιάννης Κοπανάς, αναφέρθηκε αναλυτικά στην εξειδικευμένη μελέτη που παρουσίασε ο κ. Λέκκας, εστιάζοντας στα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να «θωρακιστεί» ακόμη περισσότερο το νησί μας: «Παραδόθηκε ήδη από τον καθηγητή Λέκκα και την επιστημονική του ομάδα στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω και εγώ, η εξειδικευμένη μελέτη η οποία βρίσκεται στα πλαίσια του προγράμματος “Εγκέλαδος 2” που περιλαμβάνει τα πάντα σχετικά με το γεωφυσικό και γεωδυναμικό υπόβαθρο της Ζακύνθου. Περιλαμβάνει όλες τις επιπτώσεις από τους σεισμούς -οι οποίοι έχουν καταγραφεί ιστορικά μέχρι σήμερα από το 1400 και μετά -και επίσης περιλαμβάνει μία ανάλυση των τόπων καταφυγής, πώς δηλαδή πρέπει να κινηθεί ο πληθυσμός της Ζακύνθου σε περίπτωση ενός πολύ μεγάλου σεισμού και επίσης περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία για την τρωτότητα των κτιρίων. Ανάλογα με τους όρους δόμησης και τα υλικά δόμησης των κατοικιών της Ζακύνθου υπάρχει ένας συγκεκριμένος συντελεστής τρωτότητας και αυτό καταγράφεται στη μελέτη αυτή. Είναι μία μελέτη οποία συνεχίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την εποχή του Ανδρέα Λαδικού, του Γιάννη Αγαλιανού, του Γιάννη Τουρίκη και άλλων δημάρχων οι οποίοι μετά προσπάθησαν να επικαιροποιήσουν την αντισεισμική θωράκιση της Ζακύνθου. Αυτή η μελέτη είναι εξειδικευμένη για τη Ζάκυνθο και είναι η πιο πλήρης η οποία έχει υπάρξει μέχρι τώρα».

«Να μην μπει η μελέτη σε ένα συρτάρι – Απαιτείται καταρτισμένο προσωπικό»

Ο κ. Κοπανάς τόνισε ότι η μελέτη αυτή πρέπει να γίνει «κτήμα» όλων των συμπολιτών μας, ώστε να γνωρίζουν πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι Δήμος και Περιφέρεια οφείλουν να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό που να γνωρίζει τι πρέπει να πράξει: «Θα πρέπει πλέον να γίνει κτήμα πρώτα-πρώτα των υπηρεσιών του δήμου και της περιφέρειας και μετά ίσως με κάποια ημερίδα, ίσως με φυλλάδια, με ημερίδες, να γίνει κτήμα όλων των Ζακυνθινών διότι δεν είναι μία μελέτη η οποία πρέπει να μπει σε ένα συρτάρι και να τελειώνουμε ότι κάναμε το χρέος μας απέναντι στην αντισεισμική θωράκια του νησιού. Υπάρχουν σημεία επικινδυνότητας. Υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα όπως είναι τα εγκαταλελειμμένα κτίρια τα τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί και είναι πάρα πολύ ευάλωτα σε μία σεισμική δόνηση και επίσης θα πρέπει οι υπηρεσίες να αποκτήσουν και επιστημονική καθοδήγηση, αλλά πρέπει να αποκτήσουν και προσωπικό το οποίο θα είναι ενημερωμένο. Δεν είναι δυνατόν ούτε να αλλάζουμε κάθε μέρα τον υπάλληλο του γραφείου, διότι πρέπει να ‘ναι απόλυτα καταρτισμένος πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρει η μελέτη, αλλά ούτε πρέπει να αφήνουμε τον κάθε υπάλληλο να έχει αυτός τον έλεγχο των πραγμάτων χωρίς επιστημονική καθοδήγηση. Επομένως θα πρέπει από δω και πέρα να σηκώσουμε τα μανίκια και βάσει αυτής της μελέτης να κάνουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες θα κάνουν τη Ζάκυνθο να είναι άτρωτη σε περίπτωση σεισμού και θα είμαστε και αξιόπιστοι απέναντι στους επισκέπτες που έρχονται το καλοκαίρι».

«Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το καλύτερο και το χειρότερο»

Ο κ. Κοπανάς επισήμανε ότι θα πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά οι τουρίστες που επισκέπτονται τη Ζάκυνθο το καλοκαίρι, ώστε να γνωρίζουν τι μπορεί να συμβεί και πώς να αντιδράσουν: «Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε παραδείγματος χάρη τους επισκέπτες μας να πηγαίνουν κάτω από βράχια τα οποία ενδέχεται να έχουν κατολισθήσεις και να έχουμε κάποια ατυχήματα σοβαρά τα οποία θα δυσφημίσουν τον τουρισμό και θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Ούτε μπορούμε να έχουμε στα ξενοδοχεία ξένους ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν έχουν αισθανθεί σεισμό στις χώρες που ζούνε και ξαφνικά να αρχίσει να δονείται η γη κάτω από τα πόδια τους και να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να μην κρύβουμε κάτω από το χαλί ότι είμαστε η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης και να προετοιμαστούμε με ενημέρωση, με επιστημονική καθοδήγηση, με ελέγχους κτηρίων, με αποκαταστάσεις διαφόρων προβλημάτων που έχουν οι οικοδομές».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τόσο οι συμπολίτες μας όσο και οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι να πράξουν σε περίπτωση σεισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκκένωση και τη μετακίνησή τους: «Να κοιτάξουμε να υπάρχουν οργανωμένα σχέδια από το σχολείο μέχρι την οικογένεια ώστε ο καθένας από μας να ξέρει τι να κάνει σε περίπτωση σεισμού. Δεν είναι δυνατόν σε μία Ζάκυνθο η οποία είναι μακρόστενη και η οποία δεν έχει διεξόδους πολλές να μπούμε στα αυτοκίνητά μας, σε περίπτωση του μεγάλου σεισμού. Διότι αν γίνει αυτό και δεν προσφύγουμε σε χώρους καταφυγής πεζοί χωρίς τα αυτοκίνητά μας, τότε θα μπλοκάρουν οι δρόμοι και δεν θα μπορεί να κινηθεί ούτε πυροσβεστικό ούτε ασθενοφόρο που μπορεί να το έχουμε ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουν οδηγίες οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν σε περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού».

Η ανάγκη ελέγχου των κτιρίων στο νησί και η ημερίδα παρουσίασης

Ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ο έλεγχος των κτιρίων που ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε έναν ισχυρό σεισμό, με τον κ. Κοπανά να τονίζει ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες συντηρήσεις: «Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τα εγκαταλελειμμένα σπίτια τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί εδώ και 20ετίες και εγκυμονούν κινδύνους και για τους περαστικούς και για όσους βρίσκονται στη γειτονιά.Έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Λέκκα ότι κατά το Φεβρουάριο – Μάρτιο να γίνει μία ημερίδα στη Ζάκυνθο, στην οποία να παρουσιάσει αναλυτικότερα αυτή τη μελέτη η οποία πραγματικά είναι ένα ευαγγέλιο για το θέμα της αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου».

Διονύσης Μπινιώρης