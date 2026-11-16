Το αυξημένο κόστος σε καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές πιέζει τους επαγγελματίες που προσπαθούν να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο διανύουν οι κρεοπώλες όσο και οι ψαράδες στη Ζάκυνθο, καθώς καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές σε όσο το δυνατόν πιο προσιτά επίπεδα και να εξυπηρετήσουν την τοπική αγορά.

Το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και μεταφορών επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές βασικών ειδών διατροφής να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Παρά τις δυσκολίες, προσπαθούν να απορροφήσουν μέρος των επιβαρύνσεων, αποφεύγοντας νέες ανατιμήσεις και διατηρώντας τις τιμές όσο το δυνατόν πιο σταθερές. Ενδεικτικά, το χοιρινό κρέας κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ το κιλό, ενώ το κοτόπουλο διατίθεται από 3,5 έως 5 ευρώ, ανάλογα με το είδος. Το φιλέτο κοτόπουλου φτάνει τα 8 ευρώ το κιλό, ενώ το μοσχάρι διαμορφώνεται περίπου στα 14 ευρώ με κόκαλο και στα 18 ευρώ χωρίς κόκαλο.

Κ. Λούτας «Προσπαθούμε να απορροφήσουμε όλες τις ανατιμήσεις»

Ο κ. Κωνσταντίνος Λούτας, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου στο νησί μας, σημείωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και να μην υπάρξουν ανατιμήσεις: «Όσον αφορά τα κρέατα δεν είχαμε ανατιμήσεις το τελευταίο διάστημα. Οι ανατιμήσεις είναι στα καύσιμα και στην ενέργεια. Ο κόσμος είναι λίγο πιο συγκρατημένος γιατί οπωσδήποτε έχει ξεφύγει λίγο ο οικογενειακός προϋπολογισμός.Τώρα δεν αυξάνουμε τις τιμές γιατί είναι μια περίοδος επιβαρυμένη για τον καταναλωτή».

Παράλληλα, ο κ. Λούτας εξήγησε τις επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κρεοπώλες, οι οποίοι αναγκάζονται να πραγματοποιούν ταξίδια εκτός νησιού, καθώς δεν υπάρχουν σφαγεία στη Ζάκυνθο: «Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Για ένα αμάξι το πετρέλαιο ήταν 1,60 και τώρα έχει πάει περίπου 2,10 μιλάμε για 30% αύξηση. Από την πλευρά μας επειδή είναι δύσκολη περίοδος προσπαθούμε να απορροφήσουμε όλες τις ανατιμήσεις. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές».

Γ. Δρογγίτης: «Η διαθεσιμότητα θα δείξει πού θα πάνε οι τιμές στα ψάρια»

Σε ό,τι αφορά τα ιχθυοπωλεία, η κατάσταση είναι παρόμοια, με τις τιμές να παραμένουν «τσουχτερές», αλλά να γίνεται διαρκής προσπάθεια να συγκρατηθούν σε ένα καλό επίπεδο. Ενδεικτικά, οι τσιπούρες κυμαίνονται από 5 – 6 ευρώ μέχρι 15 ευρώ το κιλό, ο μπακαλιάρος στα 18 – 25 ευρώ το κιλό, τα καλαμάρια περίπου στα 23 ευρώ το κιλό, οι γόπες στα 5 – 6 ευρώ το κιλό και οι σουπιές στα 12 – 13 ευρώ το κιλό.

Ο κ. Γενναίος Δρογγίτης, ιχθυοπώλης, επισήμανε: «Μόλις φύγαμε από την καλοκαιρινή σεζόν μέχρι τις 10 του Νοέμβρη ήταν κάπως καλά. Τώρα ο κόσμος ζορίζεται πιο πολύ και από την περσινή χρονιά. Οι τιμές στα ψάρια είναι περίπου ίδιες. Έχουμε μια αυξητική τάση σε επιλεγμένα είδη αλλά υπάρχουν και περσινές τιμές. Για τα ακριβά ψάρια παίζει ρόλο η προσφορά και η ζήτηση. Αν τα ψάρια είναι πολλά πέφτει η τιμή τους, αν είναι λίγα, ανεβαίνει. Ο κόσμος είναι διστακτικός. Θα το δείξει η διαθεσιμότητα των ψαριών για το που θα πάνε οι τιμές. Κάθε μέρα είναι άλλη τιμή, αν εξαιρέσουμε κάποια είδη ιχθυοτροφείου. Έτσι είναι εδώ και πολλά χρόνια».

Διονύσης Μπινιώρης