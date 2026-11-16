Στο επίκεντρο της περιοδείας και της πολιτικής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ η ακρίβεια, η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα και τα προβλήματα της νησιωτικότητας

Την ανάγκη να αλλάξει σελίδα η χώρα για όσα την πληγώνουν, με αιχμή την ακρίβεια, την εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα και τα προβλήματα της νησιωτικότητας, υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, κατά την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο το περασμένο Σάββατο, 14 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί, το πρωί πραγματοποίησε περιοδεία στους δρόμους της πόλης και σε άλλες περιοχές, συνομιλώντας με πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ το απόγευμα συμμετείχε σε πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος». Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Νίκος Φαραντούρης και ο Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Πετρόπουλος, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα, ενώ παρεμβάσεις πραγματοποίησαν τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωποι φορέων της Ζακύνθου.

Tο πρωί του Σαββάτου, o κ.Φαραντούρης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιχειρηματίες και πολίτες, συνοδευόμενος από κλιμάκιο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο νησί μας. Ο ίδιος, μιλώντας για τα προβλήματα της καθημερινότητας, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή: «Ήρθα εδώ κατόπιν πρόσκλησης της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πρόγραμμά μας, για την ακρίβεια, για τα κόκκινα δάνεια, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τον πρωτογενή τομέα, για τον τουρισμό, για την ανάπτυξη, για το δημογραφικό, για τους συνταξιούχους μας, για το εμπόριο, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, για όλα όσα χρειάζεται να αλλάξουν στον τόπο μας για να πάει μπροστά. Η Ζάκυνθος ήταν πάντα η γέφυρα των πολιτισμών, το δημοκρατικό νησί των αλλαγών και των ανατροπών».

Ο κ. Φαραντούρης σημείωσε ακόμη ότι η χώρα οφείλει να γυρίσει σελίδα, καθώς εγκαταλείπονται συστηματικά τα νησιά μας και ο πρωτογενής τομέας: «Ήρθε η ώρα νομίζω η χώρα να αλλάξει σελίδα για όσα μας πληγώνουν. Για την αναξιοκρατία, για τις πελατειακές σχέσεις, για την αδιαφάνεια, για τη διαφθορά, για την εγκατάλειψη των νησιών μας, για την εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της αγροτιάς, για την εγκατάλειψη των νέων, για όλα όσα έδωσε μάχη και πέτυχε για πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ, για την υγεία, για την παιδεία, για τη δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία. Καλώ όλους να το ακούσουν , ανεξάρτητα από την αφετηρία τους, ανεξάρτητα από την πολιτική τους ταυτότητα ή τις επιλογές τους στο παρελθόν και να στηρίξουν την πρόταση για την πολιτική αλλαγή».

Πολιτική ομιλία στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος» – Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο επίκεντρο

Στην εκδήλωση που ακολούθησε στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος», την εισαγωγή έκανε ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, κ. Διονύσης Μποτώνης, τονίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί, ενώ κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις πρωτοβουλίες της παράταξης. Επίσης, μια σύντομη τοποθέτηση πραγματοποίησε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κ. Βέρα Λαζένη, ενώ, πέραν του Νίκου Φαραντούρη, τον λόγο έλαβε ο Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Θανάσης Πετρόπουλος, ο οποίος στηλίτευσε τα οξυμένα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συγκεκριμένη στόχευση και ολοκληρωμένο πλάνο για να αλλάξουν τα πράγματα.

Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας ενώπιον φορέων και πολιτών, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η δέσμευση είναι ότι αυτή η συνάντηση δεν τελειώνει σε μία σύντομη παρουσίαση. Αλλά είναι μια προσωπική σχέση με κάθε έναν και κάθε μία από σας που γνώρισα από το πρωί και θα γνωρίσω ακόμη περισσότερο και έχω γνωρίσει και στο παρελθόν. Διότι δεν νομίζω ότι κάποιος ή κάποια μέσα σε αυτή την αίθουσα ή στην πλατεία ή στα καφενεία αισθάνεται ότι έχουμε όλα όσα θα άξιζαν. Ούτε μας αρκεί να μας χτυπάνε την πλάτη και να μας λένε θα φέρουμε λεφτά ή φέραμε λεφτά. Όταν δεν υπάρχουν στοιχειώδεις υποδομές για νησιά όπως η Ζάκυνθος που κοσμούν την Ελλάδα που φέρουν ένα μεγάλο φορτίο τουριστικό, νησιά του πολιτισμού γέφυρες μεταξύ ανατολής και δύσης, εμβληματικά νησιά της παραγωγής περήφανα νησιά».

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Ανδρέας Ξένος, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των σφαγείων, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι από το 2009 αποτελούσε κύριο μέλημα η κατασκευή τους, το έργο δεν έχει προχωρήσει: «Σε αυτόν τον τόπο, πολλά χρόνια προτού τον ανακαλύψουν οι Ευρωπαίοι για να περνάνε τις διακοπές τους, έζησαν γενιές και γενιές από το κρασί, το λάδι, τη σταφίδα και την κτηνοτροφία. Για να δούμε τώρα στο 2026 πού βρίσκονται όλα αυτά… Μπορεί σήμερα κανένας να ζήσει με αυτή την παραγωγή; Να θυμίσω ότι οι εθνικές εκλογές του 2009 έγιναν με κυρίαρχο σύνθημα “κατασκευή και λειτουργία νέων σφαγείων”. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια και το μόνο που έχει γίνει να αποκτήσει ο δήμος πέντε στρέμματα για να κατασκευάσει τα σφαγεία. Από την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη εργατικών χεριών, την αθρόα εισαγωγή λαδιού από τρίτες χώρες και μένει ακούνητο και με πολύ χαμηλή τιμή. Θα έχει την ίδια τύχη της σταφίδας το λάδι».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας, κ. Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, ανέδειξε με τη σειρά του τα σοβαρά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, καθώς και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε όλους τους τομείς.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου χαιρέτισε την παρουσία του κ. Νίκου Φαραντούρη και του κ. Θανάση Πετρόπουλου, σημειώνοντας: «Πράγματι το θέμα το αγροτικό το έχουμε συζητήσει και παλιότερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Πετρόπουλο. Ο κύριος Πετρόπουλος είναι και γνώστης του αντικειμένου ως πρώην εργαζόμενος και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Τα έχουμε πει ξανά, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός».

Διονύσης Μπινιώρης