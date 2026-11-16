Η Μαρκό δεν πάτησε “φρένο” και η “πληγωμένη” από τις απουσίες Ζάκυνθος ηττήθηκε με 6-0

Κόντρα στην φορμαρισμένη και ασταμάτητη φέτος στη Superbet League 2 Μαρκό οι πιθανότητες της Ζακύνθου πριν από την αρχή του αγώνα δεν ήταν παρά ελάχιστες. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο γήπεδο στην αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής καθώς οι “κυανοκίτρινοι” γνώρισαν βαριά ήττα με 6-0 έχοντας βέβαια ως δικαιολογία τις αρκετές απουσίες που είχαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το αποτέλεσμα αυτό δεν άλλαξε βέβαια κάτι στη μάχη για την παραμονή καθώς σταθερά η ομάδα του νησιού μας απόσταση πέντε βαθμών από τη γραμμή και ελπίζει ότι αυτό θα αλλάξει στο επόμενο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό που υπάρχει πιθανότητα να το δώσει στο Δημοτικό Στάδιο.



Στα του ματς με τη Μαρκό, οι γηπεδούχοι του Σούλη Παπαδόπουλου προηγήθηκαν μόλις στο 5′ με τον Μπετσίροβιτς, ενώ οι πρώην άσοι του Ολυμπιακού Σεμπά και Ελ Αραμπί μέσα σε δυο λεπτά (17,18) “έγραψαν” το 3-0″ για την ομάδα τους που ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο 45λεπτο η Μαρκό δεν πάτησε “φρένο” και ξανά ο Ελ Αραμπί στο 56′ σημείωσε το 4-0. Το τελικό 6-0 ήρθε μέσα σε τρία λεπτά με τέρματα από τον Γιόχανσον στο 74′ και τον Βοΐλη τρία λεπτά μετά για να φτάσει η Μαρκό στην 9η νίκη σε 11 παιχνίδια και να συνεχίσει την ξέφρενη φετινή πορεία της, στην προσπάθεια για την άνοδο στη Superleague.



Η Ζάκυνθος παραμένει χωρίς νίκη μετά από 11 ματς με απολογισμό 4 ισοπαλίες και 7 ήττες και ελπίζει η συνέχεια να είναι καλύτερη στην προσπάθεια που κάνει φέτος στις επαγγελματικές κατηγορίες.Διαιτητής της συνάντησης ήταν ο Αναστάσιος Φιλιππίδης από τον Έβρο με βοηθούς τους Αντώνη Ιωάννου (Εύβοιας) και Εμμανουήλ Μπλαβάκη (Ηρακλείου). Τέταρτος διαιτητής ήταν ο Γεώργιος Παναγιωτάρας (Αθηνών)ΜΑΡΚΟ (Παπαδόπουλος Σ.): Έξαρχος, Στάμου, Τσάκνης, Σμάλης (78′ Ριτσοτάκης), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης, Μπουσάι, Μπετσίροβιτς (62′ Οικονομίδης), Σεμπά (69′ Γιόχανσον), Μεντόζα (62′ Παυλίδης), Ελ Αραμπί (69′ Βοΐλης).

ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Φυντάνης Ηλ.): Τσόγκας, Σινγκ, Λαζαρίδης (83′ Περέιρα), Ρώιμπας (73′ Κρυπαράκος), Πεταυράκης, Κάτσε, Παναγιωτούδης (83′ Λώλης), Ανανιάδης, Μαρνέζος (73′ Σέλμα), Κάσσος, Χατζηδημητρίου (87′ Τσίτσκας).

Διονύσης Μπινιώρης