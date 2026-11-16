Κάλεσμα σωματείων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου | Συγκέντρωση στις 18.30 έξω από την Π.Ε. Ζακύνθου

Σε κάλεσμα προχωρούν σωματεία, φορείς και συλλογικότητες για την επέτειο του Πολυτεχνείου που είναι αύριο 17 Νοεμβρίου και τιμώνται όσοι “έπεσαν” παλεύοντας για την ελευθερία και την παιδεία.

Η ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής Ζακύνθου

“53 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Τα συνθήματά του για “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία”, “Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ” είναι κάθε χρόνο και πιο επίκαιρα. Παραμένουν ζωντανά στον αγώνα του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας, μας δείχνουν τον δρόμο για ακόμα πιο μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Μας δείχνουν τον δρόμο για νέους λαϊκούς ξεσηκωμούς, μέχρι την οριστική ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος.

Η στρατιωτική δικτατορία που επιβλήθηκε στις 21 Απριλίου 1967 ήταν ένα σάπιο και αντιδραστικό καθεστώς. Αποτέλεσε καρπό των αντιθέσεων που ταλάνιζαν την αστική τάξη και το αστικό πολιτικό σύστημα τις δεκαετίες ’50 και ’60, μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Προετοιμάστηκε με ένταση του αντικομμουνισμού, η οποία αποτέλεσε χαρακτηριστικό του μετεμφυλιακού καπιταλιστικού κράτους και αποτελεί πάντα προπομπό αρνητικών εξελίξεων σε βάρος των εργατικών – λαϊκών δυνάμεων.

Με τη χούντα η εξουσία δεν άλλαξε χέρια. Άλλαξε πολιτική μορφή, υπηρετώντας τα ίδια συμφέροντα, των καπιταλιστών και των διεθνών τους συμμάχων, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΟΚ. Η χούντα διεύρυνε τα προνόμια και στήριξε τα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, και από την άλλη χαντάκωσε το λαϊκό εισόδημα, έβαλε τους λαϊκούς αγώνες στον “γύψο”. Βασάνιζε, δολοφονούσε, φυλάκιζε, έστελνε εξορία τους κομμουνιστές και άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές. Παράλληλα, συνέχιζε να προωθεί τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Είμαστε περήφανοι γιατί το ΚΚΕ σήκωσε από την πρώτη στιγμή ψηλά τη σημαία της σύγκρουσης με τη στρατιωτική δικτατορία. Η αλύγιστη στάση των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών στις εξορίες και στις φυλακές ήταν οι πρώτες σπίθες του αγώνα. Με πρωτοβουλία της ΚΝΕ ιδρύθηκε η μεγαλύτερη αντιδικτατορική φοιτητική οργάνωση, η Αντι-ΕΦΕΕ. Με πρωτοβουλία των κομμουνιστών αναπτύχθηκαν και οι πρώτοι εργατικοί και αγροτικοί αγώνες. Η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έπαιξε καταλυτικό και αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη της αντιδικτατορικής πάλης και στην κορύφωσή της το 1973, με τις καταλήψεις στη Νομική τον Φλεβάρη και στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη.

Πριν ακόμα από το Πολυτεχνείο, η καπιταλιστική οικονομική κρίση του 1973 πυροδοτούσε την αυξημένη εργατική – λαϊκή κινητοποίηση. Έτσι, η ηγεσία της χούντας, διάφοροι αστοί πολιτικοί και οπορτουνιστές τάχθηκαν υπέρ των προσπαθειών “φιλελευθεροποίησης” της δικτατορίας, ουσιαστικά μασκαρέματός της. Απέναντι σε αυτά τα σχέδια στάθηκε μόνο το ΚΚΕ.

Ο φοιτητικός και εργατικός – λαϊκός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου και η πολύνεκρη καταστολή του ήταν η αρχή του τέλους της χούντας. Κάτω από το βάρος της λαϊκής πάλης και μετά το έγκλημα που συντελέστηκε στην Κύπρο, αρχικά με το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου και στη συνέχεια με την τουρκική εισβολή, ηγετικοί παράγοντες της χούντας σε συνεννόηση με τους προδικτατορικούς πολιτικούς με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τους διεθνείς “συμμάχους” αποφάσισαν τη μετάβαση στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ο Νοέμβρης του 1973 έδειξε ότι ο λαός έχει τη δύναμη! Ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων μπορεί να ανατραπεί μέσα από την οργανωμένη λαϊκή πάλη.

Η αντιδικτατορική πάλη, τα συνθήματα του εργατικού και του φοιτητικού κινήματος δεν βρήκαν τη δικαίωσή τους στη μετάβαση από τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία τον Ιούλιο του 1974. Η πείρα του ελληνικού λαού από κυβερνήσεις όλων των “αποχρώσεων” την περίοδο που ακολούθησε αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διακυβέρνηση του καπιταλιστικού συστήματος, ότι το εχθρικό αστικό κράτος “έχει συνέχεια” και τα λαϊκά προβλήματα παραμένουν και οξύνονται. Το ίδιο αποδεικνύει και η πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κρατών.

Ο φετινός εορτασμός του Πολυτεχνείου πραγματοποιείται σε έναν κόσμο που φλέγε-ται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ενώ οι παγκόσμιες πολεμικές δαπάνες σπάνε κάθε ρεκόρ. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ορατό το ενδεχόμενο οι αντα-γωνισμοί για τα κέρδη, τις αγορές, τους ενεργειακούς και εμπορικούς δρόμους, η μάχη των ΗΠΑ με την Κίνα για την πρώτη θέση στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα, να οδηγήσουν τους λαούς σε μια νέα σφαγή παγκοσμίων διαστάσεων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, για τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων, δεν διστάζει να μας μπλέκει στους πολέμους, να συνεργάζε-ται με το κράτος – δολοφόνο Ισραήλ, να μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο και πιθανό στόχο αντιποίνων, να θυσιάζει μισθούς, Παιδεία και Υγεία για να αγοράζει πανάκριβους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Σε αυτήν την επικίνδυνη, επιθετική πολιτική έχει τη στήριξη όλων των κομμά-των του συστήματος. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον ενεργειακό πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ρωσία, σε στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων, φέρνει νέους κινδύ-νους, ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια στον ελληνικό λαό, αμφισβήτηση των συνόρων στην περιοχή.

Οι ανταγωνισμοί της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης απειλούν να σύρουν σε ένα νέο θερμό επεισόδιο ή μια σύγκρουση τους δύο λαούς, που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.

Το ΚΚΕ υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα με την προοπτική της εργατικής – λαϊκής εξουσίας στη χώρα, που θα αξιοποιεί τον πλούτο της προς όφελος των λαϊκών αναγκών και θα συνάπτει αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες με τους άλλους λαούς. Δεν δείχνει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της πολεμικής εμπλοκής, δεν παρέχει κα-μία στήριξη στους ΝΑΤΟικούς “συμμάχους”.

Παράλληλα οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις νέων και εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνουν ότι οι λαοί βρίσκονται παντού αντιμέτωποι με τα ίδια αδιέξοδα. Σήμερα είναι ανάγκη για νέους εργατικούς – λαϊκούς ξεσηκωμούς που θα ανοίξουν τον δρόμο για την επαναστατική ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Στον δρόμο της πάλης για τον σοσιαλισμό μπορεί να βρει ο λαός και η νεολαία διέξοδο από τον καθημερινό πόλεμο που διεξάγει το κεφάλαιο ενάντια στα δικαιώματα και στα όνειρά τους. Με όπλο την πείρα των αγώνων τού χτες, προετοιμάζουμε τη νικηφόρα αναμέτρηση με τη δικτατορία του κεφαλαίου! Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 6:30 μ.μ. – π. ΝΟΜΑΡΧΙΑ”

Τα όσα αναφέρει η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου

“53 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τιμάμε τους φοιτητές, τους εργάτες και τους μαθητές που τον Νοέμβρη του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη χούντα. Τιμάμε τους νεκρούς, τους φυλακισμένους, τους εξόριστους και όλους όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη δικτατορία.

Το Πολυτεχνείο δεν ήταν μόνο υπόθεση των φοιτητών. Έγινε υπόθεση όλου του λαού! Εργάτες, οικοδόμοι και μαθητές βρέθηκαν στο πλευρό τους, δίνοντας στον ξεσηκωμό τον εργατικό και λαϊκό του χαρακτήρα.

Η χούντα υπηρέτησε τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Χτύπησε τα εργατικά δικαιώματα, απαγόρευσε τις απεργίες και έβαλε τα συνδικάτα στον γύψο.

Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα! Το «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ» αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που η χώρα μας εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και οι στρατιωτικές υποδομές μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και βάζουν τον λαό σε μεγάλους κινδύνους.

Την ίδια ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, οι εργαζόμενοι δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τον μήνα. Η κυβέρνηση επικαλείται τις «αντοχές της οικονομίας» όταν διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις, δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της πρυτανικής αρχής και της κυβέρνησης, που επιχειρούν να επιβάλουν κλίμα αυταρχισμού και καταστολής στα πανεπιστήμια, χτυπώντας τη συλλογική δράση και τους αγώνες των φοιτητών. Είναι πρόκληση, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, να επιχειρούν να βάλουν στον γύψο τις αγωνιστικές παραδόσεις του Πολυτεχνείου!

Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε εμείς τα κέρδη και τους πολέμους τους!

Παλεύουμε για:

– Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

– 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με πλήρη δικαιώματα.

– Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

– Δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία.

– Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους και κλείσιμο των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Η καλύτερη τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα τους! Ενάντια στην εκμετάλλευση, τον φασισμό, τη φτώχεια και τους πολέμους. Με δυνατά σωματεία, οργάνωση και συλλογική δράση.

Στις 17 Νοέμβρη συμμετέχουμε μαζικά στην αντιιμπεριαλιστική πορεία στις 6.30 στην παλιά Νομαρχία.

Στις 25 Νοέμβρη δίνουμε δυναμικό παρών στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία!

Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους! ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Όλες και όλοι την Τετάρτη 17 Νοέμβρη στην παλιά Νομαρχία στις 6.30 μμ στην πορεία του Πολυτεχνείου”.

Και η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

“Η φετινή επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου συμπίπτει με μια διεθνή συγκυρία γενικών εξεγέρσεων σε όλη την Ευρώπη και εμφάνισης μαζικών δυναμικών κινημάτων νεολαίας και εργαζομένων, κοινό στοιχείο των οποίων είναι η οργή για τη διαρκή αύξηση της εκμετάλλευσης και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.

Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου «Έξω οι ΗΠΑ», «Έξω το ΝΑΤΟ», «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένουν ανεξίτηλα. Η χούντα μπορεί να ανατράπηκε όμως το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά κρίσεις, πολέμους, καταπίεση είναι εδώ! Στην εποχή της πολεμικής οικονομίας, των νέων ιμπεριαλιστικών κρατικών πολέμων και σχεδιασμών, της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, της έντασης των ανταγωνισμών και της στρατιωτικοποίησης, οι αγώνες του σήμερα ενώνονται και συνεχίζουν τις εξεγέρσεις του χθες. Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου θα τα φωνάζουμε ξανά και ξανά ως απάντηση σε αυτούς που καλλιεργούν τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία, την υποταγή στα συμφέροντα του εγχώριου και διεθνούς κεφαλαίου, σε αυτούς που εξοντώνουν λαούς και ξαναμοιράζουν τις αγορές, για να μας πείσουν ότι οι «συμμαχίες» τους δήθεν θα μας προστατέψουν. Θα τα φωνάζουμε επίσης ως απάντηση και σε όλες αυτές τις πολιτικές που διαλύουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, που απαξιώνουν τη δημόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς , που μετατρέπουν το σχολείο σε μηχανισμό ταξικών φραγμών, κατηγοριοποίησης και πειθάρχησης, και τον κάθε αγωνιζόμενο εκπαιδευτικό σε πειθαρχικά διωκόμενο.

Το Πολυτεχνείο είναι μια φλόγα που αιωρείται απέναντι στο άδικο, στους πολέμους, στον εθνικισμό και τον φασισμό και φωτίζει τους δικούς μας δίκαιους αγώνες: τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για δημοκρατία και ελευθερία, για αξιοπρεπή ζωή και εργασία, για ειρήνη και αλληλεγγύη των λαών.

Την ίδια στιγμή μνήμες χούντας ξυπνά η ολομέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε η πρυτανεία του ΕΜΠ ,με την πράξη 56439/9-11-2026 του Πρύτανη Ι. Χατζηγεωργίου και θέμα «Εορτασμός της 53ης Επετείου της 17ης Νοέμβρη 1973»,που είχε σαν στόχο την αποδυνάμωση των εκδηλώσεων ενόψει του καθιερωμένου τριήμερου εορτασμού της επετείου. Από το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» της δικτατορίας μέχρι το «λουκέτο» μετά τις 6:00μ.μ. στον χώρο του Πολυτεχνείου, την απαγόρευση των εκδηλώσεων και συζητήσεων στο εσωτερικό του, το κλείσιμο των αιθουσών, τον περιορισμό σε συγκεκριμένο χώρο εξωτερικά και την αναγκαστική παρουσία δυνάμεων καταστολής μέσα και γύρω από αυτό, γίνεται φανερή η πρόθεση της Πρυτανείας να μετατρέψει την επέτειο του Πολυτεχνείου σε μια άνευρη, εθιμοτυπική κατάθεση στεφάνων, αποκομμένη από τα πολιτικά- κοινωνικά μηνύματα και τα προτάγματα της εξέγερσης. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι σαφές: ο τριήμερος εορτασμός και η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα πρέπει να δοξάσουμε την ισραηλινής προέλευσης ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’, να προσκυνήσουμε τη φρεγάτα Belharra «Κίμων», να νιώσουμε περήφανοι ατενίζοντας το τερατώδες τοτέμ στο Ελληνικό…

Οι φοιτητικοί σύλλογοι όμως και τα συνδικάτα των εργαζομένων σε πείσμα των καιρών και των εντολών άνοιξαν τις πύλες του Πολυτεχνείου νωρίς το πρωί της Κυριακής για να σηματοδοτήσουν για άλλη μια φορά το νόημα της εξέγερσης των φοιτητών :

‘Το Πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή-Ήτανε εξέγερση και πάλι λαϊκή’

Η κρατική εξουσία μπορεί να θεσπίζει αντιδημοκρατικούς νόμους και διατάξεις, αλλά οι λαοί και ξέρουν και μπορούν να αντιστέκονται, να εξεγείρονται, να οργανώνονται, να διεκδικούν και να ανατρέπουν την υπάρχουσα κοινωνική πολιτική κατάσταση.

Γιατί η ιστορία δεν είναι υπόθεση των ισχυρών, αλλά των λαών που αγωνίζονται!!!

Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα!

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30ΜΜ

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”.