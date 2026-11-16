Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα – 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε η ΠΕΜΕΝ

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 25 Νοέμβρη αποφάσισε η ΠΕΜΕΝ.

Παράλληλα η ΠΕΜΕΝ καλεί τα ναυτεργατικά σωματεία για σύγκληση της ΕΕ της ΠΝΟ, για λήψη απόφασης για 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοέμβρη.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΕΜΕΝ αναφέρει τα εξής:

«Σε συνεδρίασή του το ΔΣ της ΠΕΜΕΝ, στις 13 Νοέμβρη, αποφάσισε τη συμμετοχή του σωματείου μας στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη, που έχουν αποφασίσει δεκάδες Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία.Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη συγκλονιστική και ιστορική απεργιακή μάχη στις 30 Οκτώβρη, που λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, σε 113 λιμάνια, σε 21 χώρες, σε πέντε ηπείρους, έκαναν σάρκα και οστά τη διεθνιστική αλληλεγγύη και έστειλαν το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά από άκρη σε άκρη του πλανήτη: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο!Η 30ή Οκτώβρη που κατέκτησε ιστορική θέση στην ιστορία του διεθνούς εργατικού κινήματος, απέδειξε ότι η δύναμη που βρίσκεται στα χέρια μας, όταν οργανωνόμαστε, αποφασίζουμε συλλογικά και συντονίζουμε τη δράση μας, δεν γνωρίζει σύνορα.

Με παρακαταθήκη την περήφανη στάση των ναυτεργατών, που απέργησαν καθολικά στα λιμάνια της Αττικής, της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας και έστειλαν εκκωφαντικό μήνυμα αντίστασης στην πολιτική των πολέμων και της εκμετάλλευσης, προχωράμε στον επόμενο μεγάλο σταθμό: Την πανελλαδική, πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη!

Αποφασίζουμε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με επίκεντρο τις διεκδικήσεις μας για ουσιαστικές αυξήσεις, για Συλλογικές Συμβάσεις με κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας, για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για ουσιαστική προστασία του εισοδήματος από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να μην πληρώνουμε με τις ζωές μας στις εμπόλεμες θαλάσσιες περιοχές, τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Συνάδελφοι, η προθεσμία που είχε ζητήσει ο ΣΕΕΝ και η Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων για την υπογραφή των ΣΣΕ έχει λήξει και καμία πρωτοβουλία για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για τη μάχη για τις ΣΣΕ δεν έχει παρθεί από την ΠΝΟ.

Ως εδώ! Δεν υπάρχει χρόνος για κανένα εφησυχασμό, καμία αναμονή!

Τώρα είναι η ώρα όλα τα ναυτεργατικά σωματεία της ΠΝΟ να πάρουν απόφαση και να μπουν στη μάχη για την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας στις 25 Νοέμβρη.

Να σημάνει γενικός ξεσηκωμός! Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να μη γυρίσει προπέλα, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι!

Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τη δύναμη να τους τα χαλάσουμε τα πολεμικά τους σχέδια, με δυνατά σωματεία, κοινή δράση, αλληλεγγύη και κλιμάκωση του αγώνα.

Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε ενωμένοι, οργανωμένοι, με τον αγώνα μας. Χαρακτηριστικό είναι και το πρόσφατο παράδειγμα, με το πλήρωμα του Ω/Κ “Αιγαίο”, που με την παλικαρίσια στάση του και τη στήριξη των σωματείων μας ακύρωσε την πραγματοποίηση ταξιδιού σε επικίνδυνη περιοχή.

Στις 25 Νοέμβρη να ξεσηκωθεί όλη η χώρα! Μας ενώνει η κοινή πάλη απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων.

Αγωνιζόμαστε – Διεκδικούμε

Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Ανανέωση των ΣΣΕ σε ΟΛΕΣ τις κατηγορίες πλοίων με αυξήσεις 12% και όλα τα προβλεπόμενα από τη ΣΣΕ πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε ποσά.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με ταυτόχρονη αύξηση των οργανικών συνθέσεων, που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των πλοίων, με παράλληλη κατάργηση της πάγιας, σταθερής ή προκαθορισμένης υπερωριακής εργασίας. Αύξηση της αμοιβής που αφορά τις υπερωριακές εργασίες, με κλιμακωτά αυξανόμενες προσαυξήσεις, με 3 ώρες ανώτατη υπερωριακή εργασία την ημέρα. Ενσωμάτωση του ήδη κατοχυρωμένου ποσού που αντιστοιχεί στις πάγιες, σταθερές ή προκαθορισμένες υπερωρίες στον βασικό μισθό.

Αύξηση του επιδόματος των Κυριακών στο 25%. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, (ν.2687/1953, ν.4150/2013, ν.4714/2020 κ.ά.) που πλήττουν τη ζωή, την ασφάλεια, τους μισθούς και τα δικαιώματα των ναυτεργατών.

Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας των ναυτεργατών, πρόβλεψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. Με ευθύνη του κράτους να πραγματοποιείται υποχρεωτικά πλήρης ιατρικός έλεγχος, κατά την πρόσληψη και την απόλυση κάθε ναυτικού, με τήρηση ατομικού ιατρικού ιστορικού, για την πρόληψη, καταγραφή και παρακολούθηση επαγγελματικών ασθενειών, εργατικών φθορών και επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τη ναυτική εργασία από τον “Οίκο Ναύτη”.

Υποχρεωτική καθιέρωση γιατρού στη σύνθεση του πλοίου και πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του μπάρκου.

Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Ανώτατη – Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση.

Διανυκτέρευση με 24ωρη παραμονή του ναυτεργάτη εκτός πλοίου με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής να βαρύνουν την εταιρεία.

Κατάργηση της άδικης/υψηλής φορολογίας των ναυτεργατών και του πρόσθετου φόρου που πληρώνουν στα ποντοπόρα όταν δεν καλύπτουν σε ηλεκτρονικές αποδείξεις το 30% του ετήσιου εισοδήματος.

Να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες οι θαλάσσιες περιοχές που υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις.

Οι ναυτεργάτες να ενημερώνονται εγγράφως με ευθύνη της εταιρείας για κάθε ενδεχόμενο προσέγγισης ή πλεύσης του πλοίου σε θαλάσσιες περιοχές ή λιμένες όπου διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις και να έχουν δικαίωμα επαναπατρισμού από το πλησιέστερο ασφαλές λιμάνι, χωρίς κανέναν περιορισμό ή οποιαδήποτε επίπτωση, ανεξάρτητα από τον συμφωνημένο χρόνο παραμονής τους στο πλοίο και από τη θέση του πλοίου κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Αποζημίωση για όλο το διάστημα του μπάρκου που συμφωνήθηκε στη σύμβαση. Τα έξοδα επαναπατρισμού, συμπεριλαμβανομένων της τροφοδοσίας και της μετακίνησης, από το πλοίο έως και την άφιξη στην οικία τους, βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία.

Άμεσος και ασφαλής επαναπατρισμός με τους παραπάνω όρους για τους ναυτεργάτες που βρέθηκαν παρά τη θέλησή τους σε περιοχή που ξέσπασε πολεμική σύγκρουση.

Να σταματήσουν ΤΩΡΑ οι ναυτιλιακές εταιρείες, να ζητάνε από τους ναυτεργάτες να υπογράφουν “θανατόχαρτα”, αναγκάζοντάς τους να συναινέσουν στη διέλευση από περάσματα του θανάτου και την παραμονή σε εμπόλεμες περιοχές.

Να σταματήσει ΤΩΡΑ η μεταφορά πολεμικού υλικού από τα εμπορικά πλοία.

Καλούμε τα ναυτεργατικά σωματεία για σύγκληση της ΕΕ της ΠΝΟ, για λήψη απόφασης για 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοέμβρη».

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr