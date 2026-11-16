Διπλό παραμονής για τη Δόξα Πηγαδακίων – Νίκησε εκτός έδρας 2-0 τον Ίκαρο Πετρωτού

Μια πολύτιμη νίκη στη μάχη για την παραμονή στη Β’ Εθνική Γυναικών πανηγύρισε η Δόξα Πηγαδακίων που επιβλήθηκε του Ίκαρου Πετρωτού με 2-0. Η Ζακυνθινή ομάδα σκόραρε στο 41′ με την Πλεξίδα και στο 71′ με την Ρακίπι παίρνοντας 3 υπερπολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη σε μια πολύ δύσκολη χρονιά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του συλλόγου

“Σπουδαίο διπλό με βαθμολογική σημασία για τη ομάδα μας! Η ομάδα μας πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, επικρατώντας με 0-2 του Ίκαρου Πετρωτού, παίρνοντας μια νίκη μεγάλης βαθμολογικής σημασίας και βαθιάς ανάσας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το σκορ άνοιξε η Πλεξίδα Νανά με ένα εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό σουτ, ενώ το τελικό 0-2 διαμόρφωσε η Ρακίπι Τζοάννα με ένα υπέροχο απευθείας χτύπημα φάουλ έξω από την περιοχή! Μια πολύτιμη νίκη που δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση στην ομάδα για τη δύσκολη συνέχεια.

Τα κορίτσια μας βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές, φτάνοντας σε μια δίκαιη και σημαντική νίκη!

41’ – Nana Plexida (1-0)

71’ –Τζοανα Ρακιπι (2-0)

Πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριές μας, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα στην ομάδα και στηρίζουν την προσπάθειά της!

Συνεχίζουμε με την ίδια θέληση, το ίδιο πάθος και την ίδια πίστη στους στόχους μας!

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ – ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ!”.

Διονύσης Μπινιώρης