Σπουδαία επικράτηση των κορασίδων του ΖΑΟ – Επικράτησε της Ζαχάρως με 3-0 σετ

Εξαιρετική παρουσία είχε το τμήμα κορασίδων του ΖΑΟ καθώς πήρε δυο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες επί του Πανεπιστημίου και της Ζαχάρως με το ίδιο αποτέλεσμα 3-0 σετ. Τα νεαρά κορίτσια του συλλόγου έδειξαν ότι έχουν ταλέντο και ποιότητα και έφτασαν σε μια σπουδαία διάκριση και κοιτάζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Στο ματς με την ομάδα του Πανεπιστημίου επέβαλαν τον ρυθμό τους και επικράτησαν εύκολα στο πρώτο σετ με 25-14, ενώ λίγο πιο δύσκολα επιβλήθηκαν με 25-20 στο δεύτερο σετ. Στο τρίτο σετ ο ΖΑΟ επικράτησε εκ νέου με 25-18 για να φτάσει στη νίκη.

Επίσης έφτασε πολύ εύκολα και μια μέρα νωρίτερα στην επικράτηση επί της Ζαχάρως καθώς κέρδισε 25-8 το πρώτο σετ, ενώ ακόμα πιο εύκολα τα άλλα δυο 25-5 και 25-3 για να επικρατήσει.

ΖΑΟ: Φλάμπουρα Ευτ. Φλάμπουρα Κ. Φλάμπουρα Αρτ., Παλαιοθοδώρου Δ., Μποζίκη Κρ., Μαρούδα Μ., Παπαδάτου Δ., Αρκαδινού Ι., Κλάδη Π., Παλαιοθοδώρου Ε., Μολυβιάτη Μ., Ρότσι Λ. Ιμπραλίου Ρ., Λιτσάϊ Ρ.

Διονύσης Μπινιώρης