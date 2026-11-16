Ζάκυνθος | Στις 18 Δεκεμβρίου η εκδίκαση για τη δίωξη σε βάρος 18 αγροτών – Για τις κινητοποιήσεις του 2022

Στις 18 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή θα εκδικαστεί η υπόθεση της δίωξης σε βάρος 18 αγροτών για τις κινητοποιήσεις και τα “μπλόκα” στη Λούμπα” το 2022. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με αυτό και κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει και να στηρίξει τους διωκόμενους. Επίσης κάλεσε για συμμετοχή για την κινητοποίηση για το Πολυτεχνείο αλλά και για την Πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του

“Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου χαιρετίζει όλους τους Ζακυνθινούς, το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, τα Σωματεία και τους μαζικούς φορείς του νησιού που βρέθηκαν στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων μας στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα της δίκης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Η μαζική αυτή παρουσία απέδειξε στην πράξη ότι οι αγρότες της Ζακύνθου δεν είναι μόνοι απέναντι στην προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων μας.

Αν και η προηγούμενη δίκη δεν πραγματοποιήθηκε, η βιομηχανία διώξεων σε βάρος των 18 αγροτών συνεχίζεται κανονικά, με νέες κλήσεις που ορίζουν νέα δικάσιμο για την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026. Γι’ αυτό, καλούμε ξανά όλο τον ζακυνθινό λαό, τα σωματεία και τους φορείς του νησιού να δώσουν μαζικά το «παρών» στις 18 Δεκέμβρη, από τις 9:00 το πρωί, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου. Να σταθούμε ξανά στο πλευρό των 18 συναδέλφων μας όπως τους αξίζει, ως ήρωες του καθημερινού μόχθου, απαιτώντας να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις.

Παράλληλα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος αποδέχεται την πρόσκληση του Ε.Κ.Ζ. για συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17 Νοέμβρη (με προσυγκέντρωση στις 18:30 στην παλιά Νομαρχία), καθώς και την πρόσκληση για συμμετοχή στην Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 25 Νοέμβρη και στην Απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 π.μ. στην Πλατεία Αγίου Μάρκου, καλώντας όλα τα μέλη του να δώσουν δυναμικά το «παρών».

Η απάντηση στην πολιτική που μας ξεκληρίζει δίνεται στους δρόμους του αγώνα, κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μας διδάσκει ότι ο λαός έχει τη δύναμη να ανατρέψει τον φασισμό και κάθε αντιλαϊκή πολιτική, κάνοντας σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ τα αντιφασιστικά και αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». Στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι, γιατί έχουμε κοινό αντίπαλο και κοινά προβλήματα με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τη νεολαία του τόπου μας. Η κοινή δράση εργατών και αγροτών είναι η πραγματική μας δύναμη απέναντι στην ακρίβεια που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, στην εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας και στη στροφή στην πολεμική οικονομία-προετοιμασία. Την ώρα που οι εργαζόμενοι πληρώνουν πανάκριβα τα είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια, τα δικά μας προϊόντα φεύγουν από το χωράφι σε τιμές εξευτελιστικές, κάτω του κόστους παραγωγής, καθιστώντας πλέον ασύμφορη ακόμη και τη συγκομιδή της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του πρωτογενή τομέα του νησιού μας.

Όλοι λοιπόν στους δρόμους του αγώνα:

Τρίτη 17 Νοέμβρη: Συμμετοχή στην πορεία για το Πολυτεχνείο, με προσυγκέντρωση στην παλιά Νομαρχία στις 18:30.

Τετάρτη 25 Νοέμβρη: Συμμετοχή στην Πανελλαδική Απεργία, με Απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 π.μ. στην Πλατεία Αγίου Μάρκου.

Παρασκευή 18 Δεκέμβρη: Από τις 9:00 το πρωί, όλοι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου σε συμπαράσταση των 18 διωκόμενων αγροτών”.