Κυριάρχησε και επικράτησε 4-0 του ΑΟ Λεβάντε ο Παναιγιάλειος

Χωρίς βαθμό παραμένει στη Γ’ Εθνική ο ΑΟ Λεβάντε που δεν μπορούσε να κοντράρει τον Παναιγιάλειο εκτός έδρας και γνώρισε την ήττα με 4-0. Το 1-0 ήρθε στο 11′ με τον Μακρή ενώ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα δικά του τέρματα και της ομάδας του για το 2-0 που ήταν το σκορ για το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιγιάλειος συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και στο 64′ έφτασε στο 3-0 με τον Σταυρόπουλος, ενώ τρία λεπτά μετά ο Μακρής με το δικό του χατ τρικ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Αυτή ήταν η 8η ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια για τους “κοκκινόμαυρους”.

Διονύσης Μπινιώρης