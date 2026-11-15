Νεκρός 48χρονος επιβάτης σε πλοίο με προορισμό την Ηγουμενίτσα



Ο πλοίαρχος ενημέρωσε το Λιμεναρχείο για την αδιαθεσία του 48χρονου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 48χρονου αλλοδαπού επιβάτη του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου«EUROPALINK», το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Μπρίντεζι προς την Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ο πλοίαρχος ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή για την αδιαθεσία του 48χρονου, υπηκόου Βουλγαρίας, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.

Στον επιβάτη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του πλοίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Μετά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Κέντρο Υγείας της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα αίτια θανάτου του 48χρονου αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του που έχει ήδη παραγγελθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πηγή: newsbomb.gr