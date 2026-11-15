Δεκάμηνο 2026: Ανησυχητική αύξηση στην έμφυλη βία με πάνω από 8.300 κλήσεις βοήθειας

Στην αύξηση των κλήσεων στη γραμμή SOS 15900, στις διαθέσιμες δομές προστασίας των γυναικών και στην ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης της κακοποιητικής συμπεριφοράς αναφέρθηκε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μιλώντας στην εκπομπή «ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ3», ενόψει της 25ης Νοεμβρίου, Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

«Στο υπουργείο μας έχουμε ένα δίκτυο δομών το οποίο είναι πλήρες, είναι καλά οργανωμένο και στόχο έχει να προστατέψει τη γυναίκα, να τη βοηθήσει και να την ενισχύσει. Έχουμε την τηλεφωνική γραμμή 15900. Σε αυτή μπορεί να καλέσει μία γυναίκα 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες.

Έχουμε 47 Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπου θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη. Έπειτα θα λάβουν από εμάς και εργασιακή συμβουλευτική. Ταυτόχρονα έχουμε εργαλεία όπως είναι το Panic Button. Έχουμε ενεργοποιήσει ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, ένα ερωτηματολόγιο που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε εάν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φονικής βίας. Θέλουμε να προλάβουμε τις ακραίες μορφές βίας. Το 2025 οι κλήσεις ανέρχονται στις 6.773 για όλο το 2025. Μόλις για το πρώτο δεκάμηνο του 2026 έχουμε 8.341. Δεν είναι ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά αλλά αυξήθηκαν οι αναφορές, γιατί πλέον γνωρίζουν το δίκτυο πολύ περισσότερες γυναίκες και επιλέγουν να ζητήσουν βοήθεια. Εμείς παροτρύνουμε τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή.

Τα παιδιά, όταν η βία, ακόμα και αν δεν στρέφεται εναντίον τους, τελείται ενώπιόν τους, είναι κι εκείνα θύματα ενδοοικογενειακής βίας».