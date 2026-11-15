ΑΑΔΕ: Έως τις 19 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων

Έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι αγρότες που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων της 30ής Νοεμβρίου, ενώ η ΑΑΔΕ δίνει παράταση έως το τέλος του μήνα για την υποβολή και τροποποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί μια νέα διαδικασία απλουστευμένης υποβολής, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες που δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση και να αυξηθεί ο αριθμός όσων θα λάβουν την προκαταβολή, χωρίς να μεταβληθεί το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Θεσπίζεται η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής, η οποία επιτρέπει σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών να ακολουθήσουν ταχύτερη διαδικασία για την προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν στη συνέχεια την πλήρη αίτησή τους.

Η γενική προθεσμία για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις της ΕΑΕ 2026, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις στην προκαταβολή που έχει προγραμματιστεί για την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 19 Νοεμβρίου και να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται ακόμη συντομότερες προθεσμίες. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί που συμμετέχουν στη Βιολογική Γεωργία (Π3-70-2.1) και στη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών (Π3-70-1.5) θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την καταχώριση των στοιχείων τους έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, για το ζωικό κεφάλαιο και την παρέμβαση Κομφούζιο (Π3-70-1.3.-2), η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων λήγει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 20 έως και τις 30 Νοεμβρίου θα ληφθούν υπόψη στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2026. Το ίδιο ισχύει για τις τροποποιήσεις που αφορούν ενισχύσεις οι οποίες έχουν ήδη προκαταβληθεί βάσει αιτήσεων που είχαν κατατεθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος τεκμηρίωσης, με τα απαραίτητα έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτηση κάθε παραγωγού.

Απλουστευμένη αίτηση

Η νέα δυνατότητα αφορά όσους παραγωγούς είχαν υποβάλει ΕΑΕ το 2025, αλλά δεν είχαν καταθέσει την αντίστοιχη αίτηση για το 2026 έως τις 14 Νοεμβρίου. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν, αντί της πλήρους αίτησης, να επιλέξουν την απλουστευμένη διαδικασία αποκλειστικά για την καταβολή της προκαταβολής.

Για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει έως τις 19 Νοεμβρίου να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, να συμπληρώσουν όσα επιπλέον στοιχεία απαιτούνται και να προχωρήσουν σε οριστική υποβολή.

Η απλουστευμένη αίτηση υποβάλλεται οριστικά μία μόνο φορά και αποτελεί τη βάση για την καταβολή της προκαταβολής.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την αρχική υποβολή. Οι αγρότες που θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα υποχρεούνται έως τις 30 Νοεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική αίτηση, ακόμη και εάν δεν έχει προκύψει καμία αλλαγή στα στοιχεία τους.

Η τροποποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και τους ελέγχους της πλήρους ΕΑΕ 2026, καθώς σε αυτήν θα βασίζονται οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Δεκεμβρίου και μετά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση της συγκεκριμένης προθεσμίας, καθώς η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως η τροποποιητική αίτηση, δεν θα καταβάλλεται περαιτέρω ενίσχυση.

Επιπλέον, η προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί θα συμψηφίζεται ή θα ανακτάται. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και στην περίπτωση που το ποσό της προκαταβολής υπερβαίνει την ενίσχυση που προκύπτει από την τροποποιημένη αίτηση.

Η απλουστευμένη διαδικασία δεν αφορά παραγωγούς που συμμετέχουν παράλληλα σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ προβλέπει διαφορετικές προθεσμίες ανάλογα με την κατηγορία ενίσχυσης και το στάδιο της διαδικασίας.

Η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση στοιχείων που αφορούν τη Βιολογική Γεωργία και τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή.

Μία ημέρα αργότερα, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, λήγει η αντίστοιχη προθεσμία για το ζωικό κεφάλαιο και το Κομφούζιο.

Η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων, τροποποιήσεων και ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής που θα ληφθούν υπόψη στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου εκπνέει η γενική προθεσμία υποβολής και τροποποίησης της ΕΑΕ 2026, ενώ την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί η καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Τέλος, έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος τεκμηρίωσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής να δώσουν προτεραιότητα στις αιτήσεις με βάση τις καταληκτικές ημερομηνίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των δικαιούχων στις προγραμματισμένες πληρωμές.