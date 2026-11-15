Toν απείλησε με όπλο και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι -Στο νοσοκομείο Λευκάδας το θύμα

Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα σχημάτισε η αστυνομία, ο οποίος φέρεται να απείλησε έναν άνδρα με όπλο και να τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας έχει ως εξής:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, απείλησε με όπλο έναν άνδρα και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην οικία του κατηγορούμενου βρέθηκαν

από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν μια καραμπίνα, ένα αεροβόλο, -14- κυνηγετικά φυσίγγια και ένα κουτί με μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έθραυσε κεντρική πόρτα εισόδου καταστήματος και αφαίρεσε καπνικά είδη και χρήματα. Ο κατηγορούμενος έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που προσέτρεξαν στον τόπο του περαστικού.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα πακέτα τσιγάρων και τα χρήματα, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, σύμφωνα με την αστυνομία.