400.000 νοικοκυριά καλύπτουν από την τσέπη τους τις δαπάνες υγείας – Πόσα πληρώνουν οι ασθενείς σε φάρμακα

Σημαντική είναι η οικονομική επιβάρυνση των ασθενών σε φάρμακα και πρόσβαση σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Είναι χαρακτηριστικό ότι 400.000 νοικοκυριά αντιμετώπισαν το 2023 καταστροφικές δαπάνες υγείας.

Τα παραπάνω αναδείχθηκαν στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών που διοργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ιδιωτικές Δαπάνες – Οικονομική Επιβάρυνση Ασθενή», υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαράλαμπου Οικονόμου.

Παρουσιάζοντας στοιχεία μελέτης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ίδιος επισήμανε ότι το 2023 περίπου 9,5% των ελληνικών νοικοκυριών (400.000) αντιμετώπισαν καταστροφικές δαπάνες υγείας, ενώ το 63% αυτών ανήκε στο φτωχότερο εισοδηματικό πέμπτο. Υπογράμμισε την ανάγκη επανεξέτασης των συμμετοχών και θέσπισης ανώτατων ορίων οικονομικής επιβάρυνσης. Ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, σημείωσε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η γήρανση του πληθυσμού και η ανάπτυξη νέων θεραπειών αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων, της ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της μεγαλύτερης χρήσης γενοσήμων.

Σημαντική ανακοίνωση αποτέλεσε η τοποθέτηση του Αθανάσιου Ζαμάνη, Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), με στόχο την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του εντός Νοεμβρίου 2026 και με τη συμμετοχή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επανεξέταση συμμετοχών και παροχών, μεταξύ άλλων για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για ασθενείς που χρειάζεται να μεταβούν στο εξωτερικό για θεραπεία. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας για παιδιά, με εκτιμώμενη έναρξη στις αρχές του 2027.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα στοιχεία του Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της MSD, Αντώνη Καρόκη, σύμφωνα με τα οποία οι ιδιωτικές πληρωμές των ασθενών για φάρμακα αυξήθηκαν από 416 εκατ. ευρώ το 2012 σε εκτιμώμενα 810 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας σχεδόν διπλασιασμό. Πρότεινε δύο εναλλακτικά μέτρα για ασθενείς με δύο ή περισσότερα χρόνια νοσήματα: μείωση της συμμετοχής στο 10%, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 120 εκατ. ευρώ, ή θέσπιση ανώτατου ετήσιου ορίου συμμετοχής 250 ευρώ, με εκτιμώμενο κόστος 160 εκατ. ευρώ. Ως πρώτο, περισσότερο άμεσα εφαρμόσιμο βήμα, εισηγήθηκε τη μείωση των ποσοστών συμμετοχής και, στη συνέχεια, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ώστε να εξεταστεί η καταλληλότερη μορφή ετήσιου πλαφόν.

Την οικονομική επιβάρυνση των χρονίως πασχόντων ανέδειξε ο Γιώργος Γουρζουλίδης, Επισκέπτης διδάσκων στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ παρουσιάζοντας προκαταρκτικά ευρήματα μελέτης σε ασθενείς με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 97% των συμμετεχόντων ανέφερε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, με μέσο μηνιαίο κόστος 354 ευρώ, ενώ τέσσερις στους δέκα δαπανούν περισσότερο από το 25% του εισοδήματός τους για ανάγκες που σχετίζονται με την ασθένεια. Η οικονομική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στις συμμετοχές για φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά περιλαμβάνει αναγκαίες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, διατροφικής συμβουλευτικής και μετακινήσεις, ενώ επιπλέον επιπτώσεις προκύπτουν από την απώλεια παραγωγικότητας και τις ανάγκες φροντίδας.

Η Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, επισήμανε ότι η οικονομική επιβάρυνση οδηγεί ακόμη και σε διακοπή θεραπειών, ενώ το κόστος μετακίνησης μπορεί να καταστήσει απρόσιτες ακόμη και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τόνισε ότι πρέπει να συνυπολογίζονται οι έμμεσες δαπάνες και η επιβάρυνση των οικογενειών, ζητώντας ουσιαστική μείωση των συμμετοχών και στοχευμένη προστασία των οικονομικά ευάλωτων ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την προώθηση μελέτης για τις πραγματικές ιδιωτικές δαπάνες των ασθενών, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής υγείας. Το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι η οικονομική προστασία των ασθενών δεν μπορεί να περιορίζεται στις ονομαστικές συμμετοχές για φάρμακα και εξετάσεις. Απαιτείται συνολική καταγραφή των άμεσων και έμμεσων δαπανών, αξιολόγηση της επιβάρυνσης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα και στοχευμένες παρεμβάσεις για όσους αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

πηγή: ygeiamou.gr