Ο Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο – Tι είπε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

14/11/2026, 20:00