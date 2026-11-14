Ο Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο – Tι είπε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης που έχει αποσταλεί στην Τουρκία και την Αίγυπτο ενημερώνει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο των συναντήσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός δεν τους παρέδωσε ούτε τους διάβασε το κείμενο της διακοίνωσης, αλλά τους μετέφερε όσα ο ίδιος γνωρίζει για το περιεχόμενό της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη γαλλική διακοίνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αίτημα αδειοδότησης από την Τουρκία. Το έγγραφο αφορά την ενημέρωση των παράκτιων κρατών της περιοχής για λόγους αβροφροσύνης και περιλαμβάνει αναφορά στην πορεία των ερευνών. Συνεπώς, δεν ζητήθηκε άδεια ή συγκατάθεση από την Τουρκία για τη διεξαγωγή τους.

Οι ενημερώσεις διήρκησαν αρκετή ώρα και περιλάμβαναν επίσης συζήτηση για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Παράλληλα, επικρατεί η εκτίμηση ότι ο τρέχων κύκλος ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους θα ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς εντάσεις στο πεδίο. Η επόμενη φάση, που αφορά την πόντιση του καλωδίου, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν χρόνο.

Στις 13:00 είχε προγραμματιστεί η ενημέρωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ωστόσο η Ελληνική Λύση γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα παρευρεθεί στον ΥΠΕΞ. Έτσι σημερινός κύκλος συναντήσεων θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου.

Πρώτος ενημερώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος μετά τη συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.

Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».

Μετά τον Δημήτρη Κουτσούμπα υπουργός ενημέρωσε για τις εξελίξεις της πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.