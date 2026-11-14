Στη Ζάκυνθο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Φαραντούρης

Στη Ζάκυνθο βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Φαραντούρης, στο πλαίσιο περιοδείας στο νησί, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κόμματος, Θανάση Πετρόπουλο.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και οι συνέπειες της ακρίβειας στην τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των επαγγελματιών.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους, οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιούν επαφές με επαγγελματίες, επιχειρηματίες και παραγωγικούς φορείς του νησιού, επιδιώκοντας να καταγράψουν από κοντά τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει:

10:00: Περιοδεία στην πόλη της Ζακύνθου, με επισκέψεις σε εμπορικά καταστήματα και καφέ, καθώς και διανομή του προγράμματος του κόμματος.

12:30: Συνάντηση με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, με αντικείμενο τα προβλήματα και τις προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας.

17:00: Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους επαγγελματικών κλάδων του νησιού, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

19:15: Κεντρική πολιτική εκδήλωση και ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα της Λέσχης «Ο Ζάκυνθος», στην πλατεία Αγίου Μάρκου.

Στόχος της επίσκεψης είναι η άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους της παραγωγής και της αγοράς, καθώς και η ανάδειξη των ζητημάτων που επηρεάζουν την οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα της Ζακύνθου.