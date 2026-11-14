ΑΑΔΕ: Aνοίγει ο Εξωδικαστικός και για χρέη από 5.000 ευρώ, ποιοι κερδίζουν από το νέο όριο

Οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς το ελάχιστο όριο μειώθηκε από 10.000 σε 5.000 ευρώ.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ (Ε.2073/2026) δίνει οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των αλλαγών. Η πρόσβαση στη ρύθμιση διευρύνεται καλύπτοντας πλέον και χρέη μικρότερα από 10.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθαρίζονται οι εξαιρέσεις, οι συνέπειες για εγγυητές και συνοφειλέτες και οι προϋποθέσεις για την αδρανοποίηση κατασχέσεων.

Με τα νέα δεδομένα, ο οφειλέτης που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, πρέπει πρώτα να ελέγξει αν το σύνολο των οφειλών του υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ για πολυμερή ρύθμιση ή τα 5.000 ευρώ προς την εφορία, αν θέλει να προβεί σε διμερή ρύθμιση με την ΑΑΔΕ. Πρέπει επίσης να ελέγξει αν οι οφειλές του εμπίπτουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι αποκλεισμού, όπως υποβολή αίτησης για δικαστική ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων χωρίς έγκυρη παραίτηση.

Για να σταματήσουν οι κατασχέσεις, δεν αρκεί απλώς αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό: ο οφειλέτης πρέπει να έχει υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ των τελευταίων πέντε ετών και να έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει νόμιμα τυχόν άλλες οφειλές, αν δεν υπάγονται στη ρύθμιση. Η τήρηση των όρων της ρύθμισης είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση και για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα.

Ποιοι μπορούν να ρυθμίσουν χρέη

Με βάση την νέα εγκύκλιο, στην πολυμερή εξωδικαστική ρύθμιση (με χρέη προς πολλούς) μπορούν να υποβάλουν αίτηση οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, καθώς και μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Πλέον υποβολή αίτησης δεν επιτρέπεται, αν το σύνολο οφειλών του αιτούντος προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ -αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε πριν.

Ωστόσο για διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης (για τα χρέη μόνο προς το Δημόσιο και όχι το σύνολο των πιστωτών) το όριο των 5.000 ευρώ ισχύει ανά πιστωτή. Δηλαδή, για ένταξη και ρύθμιση οφειλών προς την εφορία, απαιτείται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών στην ΑΑΔΕ να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

Για παράδειγμα: επιχειρηματίας με οφειλή 4.000 ευρώ στην εφορία και 2.000 ευρώ σε τράπεζα έχει συνολικό χρέος 6.000 ευρώ. Για πολυμερή ρύθμιση, το σύνολο υπερβαίνει το νέο όριο των 5.000 ευρώ. Για διμερή ρύθμιση, όμως, καμία από τις δύο οφειλές δεν υπερβαίνει μόνη της τα 5.000 ευρώ, επομένως δεν πληρούται το όριο ανά πιστωτή.

Ποιοι κερδίζουν από το νέο όριο

Το νέο όριο ανοίγει τη διαδικασία σε οφειλέτες που προηγουμένως αποκλείονταν επειδή το συνολικό χρέος τους κυμαινόταν μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ. Η μείωση του ορίου αφορά και την πολυμερή και τη διμερή διαδικασία, αλλά με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Δηλαδή για πολυμερή ρύθμιση (προς δημόσιο και ιδιώτες) μετράται το σύνολο των οφειλών, ενώ για τη διμερή (μόνο για την εφορία) μετράται μόνο το ποσό η οφειλή του στην ΑΑΔΕ.

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Παράδειγμα για πολυμερή ρύθμιση με πολλούς πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες): ιδιώτης με οφειλή 7.000 ευρώ στην εφορία μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για πολυμερή εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς υπερβαίνει το όριο των 5.000 ευρώ. Πριν από τη μεταβολή, το ίδιο ποσό δεν επέτρεπε την υπαγωγή, αφού το όριο ήταν 10.000 ευρώ.

Επίσης, επιχείρηση με οφειλή 6.000 ευρώ σε τράπεζα και 3.000 ευρώ στο Δημόσιο, μπορεί να υποβάλει αίτηση για πολυμερή ρύθμιση, αφού το σύνολο ανέρχεται σε 9.000 ευρώ και υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Για διμερή ρύθμιση όμως, μπορεί μόνο προς την τράπεζα επειδή η οφειλή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, ενώ η οφειλή προς το Δημόσιο όχι