Παρέδωσε σε απατεώνα 1.000 ευρώ έπειτα από κλήση δήθεν αστυνομικού

Έναν άνδρα που φέρεται να παρέλαβε 1.000 ευρώ από γυναίκα στην Άρτα ταυτοποίησε η Αστυνομία, έπειτα από έρευνα για τηλεφωνική απάτη που καταγγέλθηκε στις 10 Νοεμβρίου.

Η γυναίκα ανέφερε ότι δέχθηκε κλήση στο σταθερό της τηλέφωνο από άγνωστο που προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Εκείνος της είπε ότι επίκειται ληστεία στο σπίτι της και την έπεισε να παραδώσει τα χρήματά της για φύλαξη. Η γυναίκα έδωσε το ποσό σε άλλο πρόσωπο, το οποίο η Αστυνομία ταυτοποίησε ως συνεργό του καλούντος.

Η δικογραφία για απάτη θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.