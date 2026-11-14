«Δύναμη Ελπίδας»: «Περισσότερα έξοδα, χαμένες χρηματοδοτήσεις και απαντήσεις που δεν δόθηκαν»

Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για όσα συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή ασκεί η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας», με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό του 2024 και τη συνεδρίαση λογοδοσίας που ακολούθησε.

Στην ανακοίνωσή της θέτει ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, αύξησης των δαπανών και των οφειλών προς τους προμηθευτές, ενώ αναφέρεται και σε χρηματοδοτήσεις που, όπως υποστηρίζει, χάθηκαν λόγω κακών χειρισμών. Παράλληλα, καταλογίζει στον Δήμαρχο ότι απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Συγκεκριμένα, η παράταξη αναφέρει: «Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό του 2024 και η συνεδρίαση λογοδοσίας που ακολούθησε ανέδειξαν σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του Δήμου Ζακύνθου. Ισολογισμός 2024: Τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 900.000 ευρώ και το κόστος αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,5 εκατομμύριο. Συνολικά 2,4 εκατομμύρια περισσότερες δαπάνες! Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές εκτοξεύτηκαν από 2,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023 σε περίπου 5,5 εκατομμύρια το 2024. Αύξηση 3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 120%, καθώς και 250 χιλιάδες για δημόσιες σχέσεις. Και όλα αυτά ενώ, παρά την πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ο ισολογισμός έκλεισε ελλειμματικός κατά 30.000 ευρώ. Προμήθειες Δήμου: Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, ενώ παλαιότερα το 70–75% γινόταν με διαγωνισμούς, σήμερα η αναλογία έχει αντιστραφεί υπέρ των απευθείας αναθέσεων. Ο Δήμαρχος περιορίστηκε στην επίκληση της νομοθεσίας, χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις».

Η ανακοίνωση συνεχίζεται με τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνεδρίαση λογοδοσίας, μεταξύ των οποίων η διαχείριση των απορριμμάτων στον Λίβα, το κυκλοφοριακό, η επίσκεψη του πρέσβη του Κατάρ, η ύδρευση του Κατασταρίου και η πορεία σημαντικών έργων υποδομής. Η «Δύναμη Ελπίδας» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λίβας: Καταγγείλαμε ανεξήγητη αύξηση 40% στις ποσότητες απορριμμάτων τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ο ίδιος εργολάβος αναλαμβάνει αποκομιδή και διαχείριση. Ποιος ελέγχει τις ποσότητες; Κυκλοφοριακό: Για την κυκλοφοριακή μελέτη, τη στάθμευση των μόνιμων κατοίκων και τη χωροθέτηση των κάδων δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις. Πρέσβης Κατάρ: Γιατί η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε χωρίς δημόσια ενημέρωση; Τι συζητήθηκε και γιατί δεν ενημερώθηκαν οι Ζακυνθινοί; Ύδρευση Κατασταρίου: Μεγάλες καθυστερήσεις, χωρίς σαφείς απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Αγροτική οδοποιία – Ναυάγιο: Καταγγείλαμε την απώλεια χρηματοδότησης 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοποιία λόγω κακών χειρισμών και ελλιπών φακέλων. Αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα προέκυψαν και για τον δρόμο διαφυγής του Ναυαγίου. Γενικά η οδοποιία της Ζακύνθου είναι πολύ επικίνδυνη, υπάρχουν απροσπέλαστοι δρόμοι αγροτικοί και δασικοί. Το συμπέρασμα είναι ένα: Οι δαπάνες αυξάνονται, οι οφειλές προς τους προμηθευτές διογκώνονται, σημαντικές χρηματοδοτήσεις χάνονται και τα προβλήματα των πολιτών παραμένουν. Κύριε Δήμαρχε, οι Ζακυνθινοί δεν ζητούν δικαιολογίες. Ζητούν έργο, διαφάνεια και απαντήσεις, σε ένα συμβούλιο παρωδία με τον Δήμαρχο να αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας. Πού πήγαν τα λεφτά και πού είναι το αποτέλεσμα;»

Γεωργία Καλαμαρά