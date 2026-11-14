Κανένα παιδί δεν γεννήθηκε για να γίνει θύμα

Κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα χωρέσει ανθρώπινος νους. Η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου είναι από εκείνες που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει σε τέτοιο σημείο.

Μιλάμε για παιδιά. Για μικρές ψυχές που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τη ζωή. Παιδιά που έπρεπε να μεγαλώνουν με αγκαλιές και αγάπη και όχι να γίνονται πρωταγωνιστές μιας τόσο φρικτής ιστορίας.

Το έγκλημα δεν σβήνει. Δεν ξεχνιέται επειδή πέρασαν οι μέρες ούτε γίνεται λιγότερο φρικτό επειδή σταμάτησαν να ασχολούνται μαζί του τα μέσα ενημέρωσης. Η ζωή αυτών των παιδιών χάθηκε και αυτό δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία λέξη που να μπορεί να περιγράψει το μέγεθος της απανθρωπιάς.

Χθες με τη δίκη, ξαναγύρισαν όλα στη μνήμη. Και το μόνο που μπορεί να ζητήσει κανείς είναι να λάμψει η αλήθεια και να υπάρξει δικαιοσύνη. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ.

Κυριακή Βυθούλκα