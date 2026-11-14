Αγνοείται η τύχη των σφαγείων: Θα δώσει απαντήσεις ο Δήμος;

Ιδιαίτερα θλιβερή είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο τομέας της κτηνοτροφίας στο νησί μας, καθώς πληθαίνουν οι φωνές όσων αναγκάζονται καθημερινά να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.

Η παντελής έλλειψη σφαγείων στη Ζάκυνθο και τα δυσβάσταχτα λειτουργικά κόστη για τη μεταφορά των ζώων εκτός νησιού έχουν οδηγήσει την κατάσταση στο απροχώρητο. Γιατί, άραγε, κανείς δεν ενημερώνει επίσημα για το τι μέλλει γενέσθαι; Είναι γνωστό πως, επί δημαρχίας Αρετάκη, είχε βρεθεί σχετικό οικόπεδο στη Λούχα. Τι εξελίξεις υπάρχουν επί του θέματος και ποιες είναι οι δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο, ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση ενός τόσο κρίσιμου πυλώνα του πρωτογενούς μας τομέα;

Ας αναλογιστούμε απλώς το εξής: αν εκλείψουν οι κτηνοτρόφοι από τη Ζάκυνθο, πόσο πιο ακριβά θα αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε το κρέας; Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά που υφίσταται ο τόπος εξαιτίας της πολυετούς κωλυσιεργίας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις «χθες». Εάν η διαδικασία δημιουργίας των σφαγείων κολλάει σε γραφειοκρατικά ή άλλα εμπόδια, απαιτείται άμεση ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και, πρωτίστως, των ίδιων των παραγωγών. Είναι εγκληματικό να αφήνουμε να καταστρέφεται ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία.

Διονύσης Μπινιώρης