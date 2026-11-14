Η τοπική αγορά χρειάζεται τη στήριξή μας!

Μεγάλη είναι η αγωνία των ανθρώπων της αγοράς ενόψει των Χριστουγέννων. Οι έμποροι της Ζακύνθου γνωρίζουν καλά ότι η φετινή εορταστική περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις τους, καθώς η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και ο ανταγωνισμός δημιουργούν αρκετές δυσκολίες…

Για πολλούς επαγγελματίες, οι ημέρες των Χριστουγέννων αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία να αυξήσουν τον τζίρο τους και να καλύψουν μέρος των υποχρεώσεών τους. Τα τελευταία χρόνια, η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετές προκλήσεις… Οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, οι ηλεκτρονικές αγορές και οι παραγγελίες από άλλες περιοχές της χώρας έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους εμπόρους. Μας αφορά όλους. Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές είναι τεράστιες. Είναι λογικό να αναζητούν τις καλύτερες τιμές… Ωστόσο, πριν επιλέξουμε να παραγγείλουμε ένα προϊόν από το διαδίκτυο ή να το αγοράσουμε από μια επιχείρηση εκτός Ζακύνθου, αξίζει να κάνουμε πρώτα μια έρευνα στην τοπική αγορά. Υπάρχουν καλές τιμές, προσφορές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Από την πλευρά τους, βέβαια, και οι επαγγελματίες πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο. Ο καταναλωτής χρειάζεται προσιτές τιμές και σωστή εξυπηρέτηση.

Το φετινό μήνυμα «Αυτά τα Χριστούγεννα μένουμε Ζάκυνθο» πρέπει να συνδεθεί και με την προσπάθεια να κρατήσουμε ζωντανή την αγορά του νησιού μας. Να κάνουμε τις αγορές μας από τα καταστήματα της Ζακύνθου, να στηρίξουμε τους επαγγελματίες και να δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία στις επιχειρήσεις του τόπου μας. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων, του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου και των επαγγελματιών. Η Ζάκυνθος χρειάζεται μια δυνατή και ζωντανή τοπική αγορά και επιχειρήσεις που θα μπορούν να αναπτύσσονται, να προσφέρουν θέσεις εργασίας και να στηρίζουν την οικονομία του νησιού.

Αυτά τα Χριστούγεννα ας στηρίξουμε συνειδητά πρώτα τον τόπο μας, όσο και όπως μπορεί ο καθένας… Τα χρήματα που ξοδεύουμε στην τοπική αγορά βοηθούν να παραμείνει ζωντανή η οικονομία μας και αυτό είναι υπόθεση όλων μας.

Γεωργία Καλαμαρά