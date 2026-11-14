Χορωδία «Φανερωμένη»: Αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, τον μεγάλο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, ετοιμάζει η Χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ζακύνθου.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, το Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου θα φιλοξενήσει το μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Σταύρος Ξαρχάκος – Νυν και αεί», μια βραδιά που φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική αξία και τη μοναδική μουσική παρακαταθήκη ενός συνθέτη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Ο θρυλικός Έλληνας συνθέτης έχει γράψει τραγούδια για περισσότερους από 42 δίσκους, μουσική για 21 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές, μουσική για αρχαία τραγωδία, δράματα και διεθνή μπαλέτα.

Το αφιέρωμα αποτελεί έναν φόρο τιμής σε έναν δημιουργό που κατάφερε να μας χαρίσει τραγούδια που δεν ξεθωριάζουν στο χρόνο. Μέσα από γνώριμες μελωδίες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει σε διαφορετικές εποχές, να ανασύρει μνήμες και συναισθήματα και να ανακαλύψει ξανά τη διαχρονική μαγεία της μουσικής του Σταύρου Ξαρχάκου.

Στη συναυλία συμμετέχουν σημαντικά μουσικά και καλλιτεχνικά σύνολα του νησιού μας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συνάντηση φωνών και ήχων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα συμπράξουν: η χορωδία Ζακύνθου «η Φανερωμένη», η παιδική χορωδία «ΕΥΗΧΟΝ», το γυναικείο φωνητικό σύνολο «ΕΥ-ΗΧΩ», η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ζακύνθου.

Σοφία Βαρδακαστάνη