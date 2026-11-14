Δίκτυο Μουσείων Ι.Ν. και Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο ανοιχτών διαδικτυακών ομιλιών

Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, πώς λειτουργεί και ποιες δυνατότητες προσφέρει στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την καθημερινότητά μας;

Σε αυτά τα ερωτήματα και σε πολλά ακόμα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις ο κύκλος διαδικτυακών ομιλιών που διοργανώνουν το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων, φέρνοντας στο ευρύ κοινό τις σύγχρονες εξελίξεις και τις εφαρμογές της τεχνολογίας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επισημαίνεται: «Με επιτυχία συνεχίστηκε ο κύκλος εκλαϊκευμένων (διαδικτυακών) ομιλιών με τίτλο “Ανοιχτές ομιλίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και τις εφαρμογές της”, από το Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων (ΔιΜΙΝ) και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Παν/μιου. Οι ομιλίες έχουν ως στόχο να εξηγήσουν πώς αξιοποιείται η ΤΝ στην επιστήμη, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στην καθημερινότητα. Η δεύτερη ομιλία με θέμα: «Τι είναι τελικά “Τεχνητή Νοημοσύνη”; Μια σφαιρική ματιά μέσα από έρευνα αιχμής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, από την Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Κάτια – Λήδα Κερμανίδου, η οποία γοήτευσε το ακροατήριο, το οποίο αποτελούσαν εκπρόσωποι των Μουσείων του ΔιΜΙΝ και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μέσα από πολύ επιτυχημένα παραδείγματα η ομιλούσα αναφέρθηκε με γλαφυρό τρόπο στο ευρύ φάσμα εφαρμογών της ΤΝ στη ζωή μας.

Το πρόγραμμα των ανοιχτών ομιλιών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, θα ανακοινώνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://action.di.ionio.gr/Ομιλίες-για-ΤΝ-με-ΔιΜΙΝ-2026/»