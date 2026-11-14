ΠΑΣΟΚ: Εκδήλωση για τον πρωτογενή τομέα και την ακρίβεια | Στη Ζάκυνθο σήμερα ο Ν. Φαραντούρης και ο Θ. Πετρόπουλος

Συναντήσεις με το Επιμελητήριο και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων του νησιού

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και εκτροφής, αλλά και οι επιπτώσεις της ακρίβειας στην καθημερινότητα των πολιτών θα βρεθούν στο επίκεντρο πολιτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στη Ζάκυνθο, σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, θα πραγματοποιήσουν στο νησί μας περιοδεία ο ευρωβουλευτής και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Φαραντούρης, μαζί με τον Θανάση Πετρόπουλο, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και Γραμματέα του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκινά στις 10:00 το πρωί με περιοδεία σε καταστήματα και καφέ της πόλης, όπου θα γίνει και διανομή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου, ενώ στις 17:00 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων του νησιού, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την πολιτική εκδήλωση στις 19:15, στην αίθουσα της Λέσχης «Ο Ζάκυνθος», στην Πλατεία Αγίου Μάρκου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής, οι αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών εφοδίων, της ενέργειας και των καυσίμων, καθώς και οι επιπτώσεις της ακρίβειας στο κόστος παραγωγής και στο εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στους Ζακυνθινούς και ιδιαίτερα στους αγρότες, ελαιοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.

Στόχος της ΝΕ είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα στη Ζάκυνθο, σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος και οι πιέσεις στην παραγωγή δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο τη δραστηριότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Γεωργία Καλαμαρά