Συνεδρίαση Λογοδοσίας: Ανοιχτά μέτωπα για Open Mall και στάθμευση | Αντιπαράθεση Δ. Μουζάκη – Γ. Στασινόπουλου

Σημαντικά θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση των μονίμων κατοίκων, την ολοκλήρωση του Open Mall και τη χωροθέτηση των κάδων τέθηκαν στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, μετά από ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», Διονύση Μουζάκη.

Ο κ. Μουζάκης ζήτησε ενημέρωση για την πρόοδο της τρίτης φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης, επισημαίνοντας ότι, παρά το χρονικό διάστημα που έχει περάσει, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πάσο στάθμευσης των μονίμων κατοίκων στις πεζοδρομημένες οδούς, στις προβλέψεις για τους υπόλοιπους κατοίκους του κέντρου, αλλά και στα έργα και τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο Open Mall.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μουζάκης έθεσε το ζήτημα της καθυστέρησης στη χορήγηση των ειδικών καρτών στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους. Όπως ανέφερε, περιμένουν από πέρυσι να τις πάρουν χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής προγραμματισμός. «Όταν αυτοί οι άνθρωποι πάρουν τα πάσο, που δεν θα είναι στην περιοχή που μένουν αλλά σε περιοχές διαφορετικές, εκεί που μένουν άλλοι κάτοικοι της πόλης, θα έπρεπε να υπάρχει μία διευθέτηση, ένας συνολικός προγραμματισμός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο Open Mall, το οποίο αρχικά είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2026, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία των επιμέρους παρεμβάσεων και κυρίως για όσα έχουν αλλάξει σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Επίσης, έθεσε το θέμα της οδού Ελ. Βενιζέλου, όπου προβλέπεται διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Παράλληλα, ζήτησε ενημέρωση για τις βυθιζόμενες μπάρες, τα ηλιακά παγκάκια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, το ηλιακό δέντρο και την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WiFi, θέτοντας ερωτήματα για την τύχη των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και τις αλλαγές που έχουν γίνει στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Η αντιπαράθεση για τις αλλαγές στο έργο

Η απάντηση του Δημάρχου προκάλεσε την πρώτη έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο κ. Στασινόπουλος υποστήριξε ότι ο δημοτικός σύμβουλος δεν είχε σωστή ενημέρωση για την πορεία των έργων. «Με πολλή ευγένεια θα το πω ότι εκτίθεστε σοβαρά. Αυτοί που σας δίνουν τις πληροφορίες, οι σύμβουλοί σας, είναι ανενημέρωτοι», ανέφερε, καλώντας τον κ. Μουζάκη να διασταυρώνει τα στοιχεία που φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Μουζάκης αντέδρασε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έκανε κάποια διαπίστωση, αλλά έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την οδό Ελ. Βενιζέλου και το ενδεχόμενο να μην τοποθετηθούν κυβόλιθοι στο οδόστρωμα, όπως προβλεπόταν αρχικά. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει απαγόρευση από τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά πρόκειται για επιλογή της δημοτικής αρχής, προκειμένου να μην χρειαστεί να ξηλωθεί εκ νέου το σημείο όταν πραγματοποιηθούν οι εργασίες για την αποχέτευση. «Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Εμείς ως δημοτική αρχή δεν θα βάλουμε τους κυβόλιθους στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί θέλουμε να περάσουμε την αποχέτευση», υποστήριξε ο κ. Στασινόπουλος. Από την πλευρά του, ο κ. Μουζάκης επέμεινε ότι ζητούσε διευκρινίσεις για το τι τελικά θα γίνει στον συγκεκριμένο δρόμο και όχι να αποδώσει ευθύνες.

Στη συζήτηση παρενέβη ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Διονύσης Τουρκάκης, ο οποίος έδωσε τη δική του εικόνα για το ιστορικό του Open Mall και τις αλλαγές που έγιναν στον αρχικό σχεδιασμό. Όπως εξήγησε, η αποχέτευση δεν αποτελούσε ποτέ επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και, επομένως, δεν είχε ενταχθεί στο φυσικό αντικείμενο του Open Mall. Η πρόθεση της προηγούμενης δημοτικής αρχής ήταν να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο δίκτυο με διαφορετική χρηματοδότηση. Ο κ. Τουρκάκης ανέφερε ακόμη ότι έχουν αφαιρεθεί από τον αρχικό σχεδιασμό ορισμένα υποέργα, όπως οι υπόγειοι κάδοι και το ηλιακό δέντρο, ενώ το τεχνικό δελτίο έχει τροποποιηθεί. «Έχει τροποποιηθεί το τεχνικό δελτίο. Άρα δεν υπάρχει θέμα απένταξης», ανέφερε, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι οι αλλαγές δεν σημαίνουν ότι κινδυνεύει η χρηματοδότηση του έργου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε έναν μόνο δρόμο, από τη Λεωνίδα Ζώη έως την Τερτσέτη, ενώ οι υπόλοιπες παρεμβάσεις είχαν πραγματοποιηθεί από προηγούμενη δημοτική αρχή.

Το ερώτημα για τα υποέργα και τη χρηματοδότηση

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τη συζήτηση ήταν ο λόγος για τον οποίο ορισμένες παρεμβάσεις είχαν συμπεριληφθεί εξαρχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν. Ο κ. Τουρκάκης εξήγησε ότι συγκεκριμένες δαπάνες είχαν ενταχθεί στην πρόταση, καθώς ήταν επιλέξιμες και συνέβαλαν στη συγκέντρωση της απαιτούμενης βαθμολογίας για την έγκριση του προγράμματος. Το ερώτημα που τέθηκε στη συνέχεια από τον Δ. Γιακουμέλο ήταν εάν η αφαίρεση αυτών των υποέργων θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του Open Mall. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ απάντησε ότι η τροποποίηση είχε υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή, ενώ ο κ. Πλέσσας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε σχετική έγκριση.

Στην ίδια συζήτηση, ο κ. Τουρκάκης αναφέρθηκε και στην έκπτωση περίπου 200.000 ευρώ που είχε προκύψει από τον διαγωνισμό για την πλακόστρωση, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε τη δυνατότητα να ζητήσει την αξιοποίηση του ποσού για άλλες παρεμβάσεις, χωρίς τελικά να προχωρήσει σε σχετικό αίτημα.

Στη συνέχεια, ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Πέττας παρενέβη για να διευκρινίσει τη στάση της παράταξής του στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2024, όταν συζητήθηκε η συνέχιση του έργου. Όπως ανέφερε, η παράταξη δεν θα μπορούσε να καταψηφίσει την παράταση, καθώς είχε προηγηθεί προσπάθεια να προχωρήσει ένα έργο που αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα.

Στάθμευση, κάδοι και κυκλοφοριακό

Στο τελευταίο μέρος της συζήτησης, ο κ. Μουζάκης επανήλθε στα ερωτήματα που είχε θέσει αρχικά και ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για τις θέσεις στάθμευσης, τα πάσο των κατοίκων, τις βυθιζόμενες μπάρες και τη μελέτη χωροθέτησης των κάδων.

Απαντώντας για τη στάθμευση, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική μελέτη, η οποία αφορά και την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης με αντίτιμο. «Είναι μία ειδική μελέτη που περιμένουμε να έρθει το επόμενο διάστημα», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσει η σχετική κανονιστική απόφαση. Για τις βυθιζόμενες μπάρες, διευκρίνισε ότι το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί. Ιδιαίτερη επιμονή υπήρξε από τον κ. Μουζάκη στο θέμα της χωροθέτησης των κάδων, καθώς, όπως ανέφερε, η παράταξή του έχει υποβάλει από τις 8 Οκτωβρίου αίτημα για να λάβει τη σχετική μελέτη, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχει στη διάθεσή της το έγγραφο. Υποστήριξε ότι η μετακίνηση των κάδων από σημείο σε σημείο δημιουργεί ερωτήματα για το εάν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και εάν οι θέσεις έχουν καθοριστεί με βάση ολοκληρωμένη μελέτη. «Υποτίθεται ότι αυτή η μελέτη έχει συγκεκριμένες θέσεις που πάνε οι κάδοι. Άρα υπάρχει μελέτη ή δεν υπάρχει;», ρώτησε χαρακτηριστικά. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι οι κάδοι έχουν πλέον τοποθετηθεί σε σταθερά σημεία, επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις που έχουν βελτιώσει την εικόνα της πόλης. Μάλιστα, δεσμεύτηκε ότι θα ζητήσει από τη Διεύθυνση Καθαριότητας να αποστείλει τη μελέτη στην παράταξη.

Παράταση του Open Mall έως το τέλος του 2027

Αναφορά έγινε και στην ψηφιακή πλατφόρμα του Open Mall, για την οποία ο κ. Τουρκάκης διευκρίνισε ότι η δημιουργία και η λειτουργία της αποτελούν υποχρέωση του Επιμελητηρίου. Επίσης, επισημάνθηκε ότι το έργο έχει λάβει παράταση δύο ετών, με νέο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2027.

Όσον αφορά την Ελ. Βενιζέλου, ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι το συγκεκριμένο τμήμα έχει παραμείνει χωρίς την τελική διαμόρφωση του οδοστρώματος, ώστε να μπορέσει να προηγηθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον κ. Στασινόπουλο να αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της στάθμευσης εξακολουθεί να δημιουργεί δυσκολίες στους κατοίκους. «Εμείς δεν θέλουμε, νομίζετε, να δώσουμε λύσεις στους πολίτες; Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε», ανέφερε. Για τις κάρτες για την στάθμευση ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δ. Πλέσσας σημείωσε σχετικά με την καθυστέρηση που έχει σημειωθεί: “Υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της μελέτης. Όταν λυθεί, θα έρθει εδώ για ψήφιση η κανονιστική”.

Γεωργία Καλαμαρά