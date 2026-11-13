Διπλό στοίχημα ενόψει Χριστουγέννων: Στήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων και της τοπικής αγοράς

«Αυτά τα Χριστούγεννα μένουμε Ζάκυνθο» είναι το μήνυμα που φιλοδοξεί να στείλει φέτος το νησί, μέσα από ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, που θα απλωθεί από την πόλη μέχρι και τα χωριά, αλλά και μέσα από ένα ευρύτερο κάλεσμα για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η Καλλιτεχνική Επιτροπή και οι Σύλλογοι του νησιού μας βρίσκονται ήδη σε πυρετώδεις προετοιμασίες, σχεδιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που θα απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά της Ζακύνθου.

Το φετινό στοίχημα, όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τάκης Βρυώνης, είναι να παραμείνουν οι Ζακυνθινοί στο νησί κατά τη διάρκεια των γιορτών. «Φέτος τα Χριστούγεννα μένουμε στη Ζάκυνθο, γιατί οι εκδηλώσεις θα είναι η μια καλύτερη από την άλλη. Ο κόσμος θέλουμε φέτος να μείνει στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι το στοίχημά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τάκης Βρυώνης «Φέτος τα Χριστούγεννα μένουμε Ζάκυνθο»

Όπως σημειώνει ακολούθως ο κ. Βρυώνης, φέτος οι εκδηλώσεις θα είναι περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά της θητείας του ως Αντιδημάρχου, καθώς πλέον υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός των σχεδιαζόμενων δράσεων. «Θα γίνουν περισσότερες εκδηλώσεις από όσες έχουν γίνει όσα χρόνια είμαι Αντιδήμαρχος. Οι εκδηλώσεις θα είναι τόσες πολλές που δεν θα προλαβαίνουμε. Θα υπάρχουν μέρες με δύο και τρεις εκδηλώσεις μαζί. Πλέον έχουμε βρει τα πατήματά μας και αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε καλύτερα τις δράσεις μας», υπογραμμίζει.

Το πρόγραμμα του Δήμου βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, ωστόσο οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού, δράσεις στο χωριό του Άγιου Βασίλη, χορωδιακές εκδηλώσεις, μουσικές περατζάδες με τις Φιλαρμονικές, τη Χορωδία και τη Μαντολινάτα του Δήμου, αλλά και χριστουγεννιάτικο τρενάκι για τα παιδιά. Παράλληλα, σχεδιάζονται θεατρικές παραστάσεις από αθηναϊκούς θιάσους, η καθιερωμένη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, καθώς και το πρωτοχρονιάτικο πάρτι μπροστά από το Δημαρχείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δράση με τα χριστουγεννιάτικα δεντράκια στην πλατεία Αγίου Μάρκου, τα οποία θα υιοθετήσουν σχολεία και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, συμβάλλοντας με τη δική τους δημιουργικότητα στον εορταστικό διάκοσμο της πόλης.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί στο κέντρο της Ζακύνθου. Όπως διαβεβαιώνει ο κ. Βρυώνης, στόχος είναι να αποκτήσουν όλα τα χωριά τη δική τους γιορτινή ατμόσφαιρα. «Τα χωριά μας θα στολιστούν, θα ανάψουν τα δέντρα τους, θα έχουν εκδηλώσεις. Ό,τι γίνει στην πόλη θα γίνεται και στα χωριά», σημειώνει, επισημαίνοντας τη συμβολή των προέδρων των κοινοτήτων στην προσπάθεια.

Σε ό,τι αφορά τον στολισμό της πόλης, έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 70% των εργασιών, ενώ τα χωριά διαθέτουν στολίδια από προηγούμενες χρονιές, τα οποία θα αξιοποιηθούν και φέτος. «Στο κομμάτι του στολισμού μέσα στην πόλη έχουμε ολοκληρώσει περίπου το 70%. Τα χωριά έχουν ήδη τα στολίδια τους από τα προηγούμενα χρόνια και θα φτιάξουν τα δέντρα τους».

Το σύνθημα «μένουμε στη Ζάκυνθο» αποκτά, όμως, και μια δεύτερη διάσταση, πέρα από την ψυχαγωγία και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις: τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, πρόεδρος της ΕΛΦΕΕΖ κ. Νίκος Τσουκαλάς απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους από τις επιχειρήσεις του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η επιβίωση και η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς αποτελούν συλλογική ευθύνη. «Μια κοινωνία πηγαίνει μπροστά όταν μπορεί η μια κοινωνική ομάδα και η μια κοινωνική τάξη να βοηθάει την άλλη. Επειδή είμαστε νησί, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε αγορές από την τοπική αγορά. Οι πολίτες, οι καταναλωτές πρέπει να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις του νησιού και να κάνουν αγορές από αυτές. Αυτή τη στιγμή, γίνονται μεγάλες εκπτώσεις και οι τιμές είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Αν γίνει διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αύριο. Είναι υποχρέωσή μας τα ψώνια μας να γίνονται από τις επιχειρήσεις του νησιού μας. Η ντόπια αγορά έχει και ποικιλία προϊόντων και σοβαρή ποιότητα και καλές τιμές. Άρα, κάνουμε έρευνα αγοράς και ψωνίζουμε από το νησί. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε ατέλειωτες ουρές έξω από τις εταιρείες ταχυμεταφορών που φέρνουν εμπορεύματα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν σήμερα κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις του νησιού, αύριο το πρωί θα κλείσουν και οι δικές μας. Αν κάποια χρήματα μείνουν στην τοπική αγορά, με την αναμόχλευσή τους δίνουν αυξητικό παράγοντα έτσι ώστε να μεγαλώσει η οικονομία και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα για το νησί μας. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υπάρχει αλληλοβοήθεια», αναφέρει.

Νίκος Τσουκαλάς «Πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις του νησιού μας»

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς θεωρεί αναγκαία τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων και των επαγγελματιών, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για την τοπική αγορά και να μπορούν όλες οι οικογένειες να πραγματοποιούν τις αγορές τους στη Ζάκυνθο.

«Πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ Επιμελητηρίου, εμπορικού Συλλόγου και των εμπόρων του νησιού και πλέον να γίνει κατανοητό ότι οι τιμές πρέπει να είναι χαμηλές και προσιτές ώστε να μπορέσει και η οικογένεια των ανθρώπων του μόχθου να κάνει τα ψώνια της από την τοπική αγορά. Εκτιμώ ότι ορισμένοι αναγκάζονται και κατευθύνονται εκτός νησιού για τις αγορές τους, γιατί μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές αλλού. Η αγορά της Ζακύνθου σταδιακά βελτιώνεται, δημιουργεί ανταγωνιστικές τάσεις και πλέον οι τιμές κατεβαίνουν, εξορθολογίζονται και υπάρχει ποικιλία», υποστηρίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο υψηλό μεταφορικό κόστος, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών και να επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων. Όπως τονίζει, πρόκειται για ένα ζήτημα που χρειάζεται να απασχολήσει την Πολιτεία, καθώς η μείωση του κόστους μεταφοράς θα μπορούσε να αποτυπωθεί θετικά και στην τσέπη του καταναλωτή.

«Βέβαια, ένα θέμα που δεν έχει θίξει το πολιτικό προσωπικό του νησιού είναι ότι με το υψηλό μεταφορικό κόστος συνεχίζουν να είναι στα ύψη τα εμπορεύματα. Πρέπει να το δει η Πολιτεία και οι νησιωτικές περιοχές να ενσκήψουν , προκειμένου να μειωθεί το μεταφορικό κόστος και στη συνέχεια να μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή», εξηγεί.

Το στοίχημα, λοιπόν, των φετινών Χριστουγέννων είναι διπλό: περισσότερες γιορτινές στιγμές, περισσότερη ζωή στην πόλη και στα χωριά, αλλά και περισσότερη στήριξη στις επιχειρήσεις του τόπου.

Σοφία Βαρδακαστάνη